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陪廖先翔投票 侯友宜呼籲選民出門投票：為國家未來更好

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市長侯友宜今天上午到汐止，陪同立委廖先翔投票。侯說，天氣不錯，呼籲選民為國家的未來更好，出門投票。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天上午到汐止，陪同立委廖先翔投票。侯說，天氣不錯，呼籲選民為國家的未來更好，出門投票。記者邱瑞杰／攝影

「大罷免」今天投票，新北市長侯友宜上午到汐止，陪同面對罷免投票考驗的立委廖先翔投票。侯說，天氣不錯，呼籲選民為國家的未來更好，出門投票。廖先翔也呼籲選民出門，行使公民的權利。

選委會公布新北市第12選區（七星區）立委廖先翔罷免案，投票人數為26萬6243人，投票罷免立委有兩個要件，第1道門檻是同意票要超過25%，也就是6萬6561人，第2道門檻是同意票數要高於不同意票數。

侯友宜今陪廖先翔投票時說，今天一早起來，看到雨過天晴，天氣真的不錯，所以在這裡呼籲市民朋友，要踴躍出來參與公民的投票，大家一起為國家的未來，希望能夠更好。

侯友宜也藉陪廖投票的機會，謝謝選務工作人員的辛苦，期待選務今天都一切順利。投完票的朋友，可以利用天氣不錯，也到郊外走一走，讓心情會更好。

媒體也詢問廖先翔「昨天有睡好嗎？」廖說，要避免發言，僅回應今天和侯一起出來（投票），並呼籲所有的市民朋友，一起出門投票，行使公民的權利。

新北市立委廖先翔罷免案今天投票，廖先翔呼籲選民出門投票，投完票離去時，問候媒體記者的辛勞。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案今天投票，廖先翔呼籲選民出門投票，投完票離去時，問候媒體記者的辛勞。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案今天投票，廖先翔在新北市長侯友宜陪同下，前往戶籍地投票所投票。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案今天投票，廖先翔在新北市長侯友宜陪同下，前往戶籍地投票所投票。記者邱瑞杰／攝影

罷免 廖先翔 侯友宜

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