林口沒下雨投票所湧人潮 洪孟楷偕太太投票還巧遇館長

罷免投票今登場，林口天氣不錯，投票所人潮湧現。國民黨立委洪孟楷今一早偕太太投票。洪說，今日天氣很好，看到各地投票所都很多人，代表民眾都很願意出來表達自己意願，盼大家把握下午4時以前都要出門投票。

網紅「館長」陳之漢今也到頭湖國小投票，投票前館長受訪說，他每次投票都很早來，搶第一波，就怕晚點人潮爆炸。館長也透露，原本聽說洪孟楷也會來，不過沒有碰到就隨緣吧，投完票後就會回去開直播等開票。

而館長投完票出來剛好遇上洪孟楷，洪握手致意。洪孟楷說，今日天氣很好，看到各地投票所都很多人，代表民眾都很願意出來表達自己意願，希望一起努力讓台灣更好，過去現在未來都不會改變初衷，盼大家把握下午4時以前都要出門投票。 網紅「館長」陳之漢今也跟立委洪孟楷在同一處投票所投票。記者劉懿萱／攝影 國民黨立委洪孟楷今偕太太出門投票。圖／洪孟楷辦公室提供

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