影／投票被問大法官人事綠委跑票 柯建銘：黨內是開放的

今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，民進黨立院黨團總召柯建銘今早到新竹市育賢國中投票，媒體詢問立法院會昨進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，民進黨團內部有不少委員否決兩名大法官被提名人，現在被在野操作綠委在打臉賴清德總統；對此，柯建銘回應，總統提名當然尊重，可是被提名人馬上回頭打臉總統，我們不會接受」，黨內是開放的，尊重大家投票。

柯建銘今在新竹雙罷領銜人戴振博、發言人林志潔陪同下到育賢國中投票，被問到心情如何，柯建銘說，天氣好，心情愉悅，是展現民主的時刻。

立法院會昨對司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍白聯手全投不同意票，七位被提名人均未通過同意票過半門檻，賴清德總統提名的大法官人事案第二度遭國會全數封殺。其中被提名人陳慈陽、詹鎮榮，民進黨團開放投票，但以黨團總召柯建銘為首，共有26名綠委對兩人投下不同意票或無效票。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨文化是黨團自主，內部有不同意見的多元觀點，陳、詹兩位一些憲政觀點和部分民進黨立委有相違，在充分共識默契後，決定採取部分開放投票，保留彈性空間，代表民進黨不是一言堂，可以對話。 柯建銘（中）今在新竹雙罷領銜人戴振博（右）、發言人林志潔（左）陪同下到育賢國中投票。記者郭政芬／攝影 今天是罷免選舉投票日，民進黨立院黨團總召柯建銘今早到新竹市育賢國中投開票所投票。記者郭政芬／攝影

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