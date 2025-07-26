放晴新北永和投票所現人潮 女選民：不出來就是讓對方贏

全台大罷免決戰今登場，新北市5位國民黨立委面臨罷免挑戰，今早天氣回穩，終結連日陰雨。永和區忠孝市民活動中心一早即湧現排隊人潮，不少民眾趁著好天氣踴躍出門投票，現場秩序良好，投票率備受關注。

此次罷免案涵蓋新北5席藍營立委，新北市選委會共設置1147處投開票所，上午8時起開放投票，至下午4時截止。永和區作為立委林德福選區，選情格外受到矚目，今晨未見降雨，氣溫舒適，不少選民一早就來排隊投票，忠孝市民活動中心外甚至一度出現絡繹不絕人潮。

「前幾天一直下雨，今天終於放晴，當然要趁早出來投票！」家住永和的57歲張姓男子這麼說。27歲朱姓小姐說，她早已決定今天一定要投票，「不管有沒有下雨，我都會出來投票，不出來就是讓對方贏。」33歲的何先生則坦言，原本擔心下雨會影響投票意願，「今早起床看到天氣不錯，真的很開心，也趕快出門把票投下去。」

大罷免案引發各界關注，選戰氛圍自上周以來明顯升溫，國民黨與民進黨皆投入大批資源與人力應戰。選務單位也提醒，前往投票時記得攜帶「投票三寶」—身分證、印章與投票通知單。 今早天氣回穩，終結連日陰雨。永和區忠孝市民活動中心一早即湧現排隊人潮。記者張策／攝影 今早天氣回穩，終結連日陰雨。永和區忠孝市民活動中心一早即湧現排隊人潮。記者張策／攝影 今早天氣回穩，終結連日陰雨。永和區忠孝市民活動中心一早即湧現排隊人潮。記者張策／攝影 今早天氣回穩，終結連日陰雨。永和區忠孝市民活動中心一早即湧現排隊人潮。記者張策／攝影

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