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影／蔣萬安陪李彥秀5藍委投票 曝出門前早餐內容
726大罷免投票，北市長蔣萬安今相繼陪5藍委投票，上午9點不到，蔣到南港胡適國小陪李彥秀投票，對於今投票日心情？蔣說，心情很好，經過連日大雨終於放晴、也很涼爽，跟著心情就很愉快。媒體也問蔣萬安有沒有吃早餐？他回答說，有，今天出門前吃了兩顆茶葉蛋。
蔣萬安說，今天也抱著平常心陪李彥秀等委員投票，等待李投票時，蔣萬安也關心選務秩序，先前受訪也表示，看到很多人行使公民權，也很高興，靜待今天開票之後的結果。
李彥秀今天投完票，也被問最想做什麼事情？李說，就是好好吃個早餐。投票前被問心情如何？李彥秀連說四個很好，「很好、很好、很好，沒有下雨、沒有下雨、很好，市長很辛苦，謝謝。」媒體追問家人有沒有加油打氣？李說，就是努力過了，謝謝、謝謝、謝謝，謝謝大家、謝謝大家。」
蔣萬安今天上午接連陪五位台北市國民黨立委投票，之後才會回到自己的戶籍地行使公民權，蔣萬安每陪一位委員投票，都在外頭等待委員投票出來。蔣萬安雙手緊握，也不忘關心今天的選務秩序。
蔣萬安說，今天也看到很多人一早就把好好握好天氣，出來行使公民權，「我們很高興，心情也很愉快。」
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