影／罷免投票日 黃國昌、高虹安陪同柯文哲媽媽投票

罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌特別南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英、妹妹柯美蘭到選區投票所投票，新竹市長高虹安也現身陪同。

投完票後一行人接受媒體記者採訪，而面對記者提問，黃國昌拱著手說投票日不宜說太多政治議題，隨即拉著一行人離去。 罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（中）、妹妹柯美蘭（右）投票，新竹市長高虹安（左）也現身陪同，投完票後柯媽媽拉著高虹安的手致意。記者許正宏／攝影 罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌（左三）特別南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（中）、妹妹柯美蘭（中後）投票，新竹市長高虹安（右二）也現身陪同，投完票後一行人遭媒體記者堵訪，黃國昌拱著手說投票日不宜說太多政治議題，隨即拉著一行人離開。記者許正宏／攝影

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