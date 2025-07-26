快訊

警拚命兩度攔不住！國3休旅車「逆向狂飆55公里」 對撞轎車釀2死

確定不能投票！最高行政法院上午駁回柯文哲抗告

為投票放棄動物大遷徙！趙少康曝今撞護理師國考「沒想到選這日子」

影／罷免投票日 黃國昌、高虹安陪同柯文哲媽媽投票

攝影中心／ 記者許正宏／新竹即時報導
罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌（左二）特別南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（前左三）、妹妹柯美蘭（前左四）到選區投票所投票，新竹市長高虹安（前右）也現身陪同。記者許正宏／攝影
罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌（左二）特別南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（前左三）、妹妹柯美蘭（前左四）到選區投票所投票，新竹市長高虹安（前右）也現身陪同。記者許正宏／攝影

罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌特別南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英、妹妹柯美蘭到選區投票所投票，新竹市長高虹安也現身陪同。

投完票後一行人接受媒體記者採訪，而面對記者提問，黃國昌拱著手說投票日不宜說太多政治議題，隨即拉著一行人離去。

罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（中）、妹妹柯美蘭（右）投票，新竹市長高虹安（左）也現身陪同，投完票後柯媽媽拉著高虹安的手致意。記者許正宏／攝影
罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（中）、妹妹柯美蘭（右）投票，新竹市長高虹安（左）也現身陪同，投完票後柯媽媽拉著高虹安的手致意。記者許正宏／攝影
罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌（左三）特別南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（中）、妹妹柯美蘭（中後）投票，新竹市長高虹安（右二）也現身陪同，投完票後一行人遭媒體記者堵訪，黃國昌拱著手說投票日不宜說太多政治議題，隨即拉著一行人離開。記者許正宏／攝影
罷免投票今天舉行投開票作業，一早民眾黨主席黃國昌（左三）特別南下，陪同民眾黨前主席柯文哲的母親何瑞英（中）、妹妹柯美蘭（中後）投票，新竹市長高虹安（右二）也現身陪同，投完票後一行人遭媒體記者堵訪，黃國昌拱著手說投票日不宜說太多政治議題，隨即拉著一行人離開。記者許正宏／攝影

罷免 黃國昌 高虹安 柯文哲

延伸閱讀

陳佩琪沮喪沒阿北相伴：柯文哲投票會影響執政黨利益

影／柯媽投票被問「幫柯文哲守護家鄉」 黃國昌緩頰：別挖洞給柯媽跳

國政廢弛、社會分裂 黃國昌籲726投不同意罷免：教訓賴清德

四叉貓稱動員北上凱道「每人付750元」 黃國昌：不知道他在講什麼東西

相關新聞

最高行政法院今駁回柯文哲抗告 確定無緣投票

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

陳佩琪沮喪沒阿北相伴：柯文哲投票會影響執政黨利益

第11屆立委罷免案及新竹市長罷免案，投票時間從今上午8時到下午4時。台北市前市長柯文哲遭羈押禁見無法投票，其妻子陳佩琪今...

為投票放棄動物大遷徙 趙少康曝今國考「沒想到選這日子」

罷免投票今天登場，未能如願前往東非看動物大遷徙的中廣前董事長趙少康今天現身投開票所，面對媒體詢問，直呼很遺憾甚至這輩子應...

影／陪張智倫投票 侯友宜：希望市民多多公民參與

今天是罷免投票日，新北市長侯友宜今陪同中和立委張智倫，到連城路89巷38號投票所投票。侯友宜表示，今天雨過天晴，天氣不錯...

跑透透！蔣萬安完成陪藍委投票 賴士葆感激握住手：市長更旺

首波罷免案投票今登場，台北市長蔣萬安一早已陪同4名北市藍委投完票，最後來到文山區陪立委賴士葆到景美國小投票。賴士葆說，心...

影／投票被問大法官人事綠委跑票 柯建銘：黨內是開放的

今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，民進黨立院黨團總召柯建銘今早到新竹市育賢國中投票，媒體詢問立法院會昨進行司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。