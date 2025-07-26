影／卓榮泰完成投票：希望這美麗多山的國家一切會變好

今天是罷免投票日，行政院長卓榮泰今天到內湖的三民國中投票，卓榮泰到投票所後跟民眾一起排隊，再進入投票所投下選票。

卓榮泰投票後受訪表示，中華民國憲法賦予每一個公民應有的權利和責任，感到非常珍惜和喜悅，這更是台灣的驕傲，希望國人同胞也能夠珍惜這種權利，充分的把握實踐，也祈禱我們這美麗多山的國家一切都會變好。 行政院長卓榮泰（左）今天到內湖的三民國中投下罷免案選票，卓榮泰受訪表示希望這美麗多山的國家一切會變好。記者邱德祥／攝影 行政院長卓榮泰（左）今天到內湖的三民國中投下罷免案選票，卓榮泰到投票所後，跟民眾一起排隊，再進入投票所投票。記者邱德祥／攝影

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