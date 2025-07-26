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726罷免投票日 馬英九投完票：我感覺很好

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今天是大罷免投票日，前總統馬英九也跟民眾一起進投票所投票，投完票後被媒體問到是否有信心，馬英九表示，「有信心，每次投票都有信心」。記者胡經周／攝影
今天是大罷免投票日，前總統馬英九也跟民眾一起進投票所投票，投完票後被媒體問到是否有信心，馬英九表示，「有信心，每次投票都有信心」。記者胡經周／攝影

今為大罷免投票日，早上天氣雖陰而未雨，前總統馬英九今早也跟著民眾一起進入投票所投票，大方讓媒體拍攝他將票投入票匭的畫面。馬英九表示，他有信心。

在馬英九投完票，媒體詢問他有沒有信心？馬英九回應，有信心。媒體再問「怎麼說」，馬英九說，每次投票都有信心。

媒體追問昨天分享了很多，大家反應很好，現在感覺如何？馬英九表示，「我感覺很好。」

罷免 馬英九

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