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726罷免投票日 馬英九投完票：我感覺很好
今為大罷免投票日，早上天氣雖陰而未雨，前總統馬英九今早也跟著民眾一起進入投票所投票，大方讓媒體拍攝他將票投入票匭的畫面。馬英九表示，他有信心。
在馬英九投完票，媒體詢問他有沒有信心？馬英九回應，有信心。媒體再問「怎麼說」，馬英九說，每次投票都有信心。
媒體追問昨天分享了很多，大家反應很好，現在感覺如何？馬英九表示，「我感覺很好。」
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