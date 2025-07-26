陳佩琪沮喪沒阿北相伴：柯文哲投票會影響執政黨利益

第11屆立委罷免案及新竹市長罷免案，投票時間從今上午8時到下午4時。台北市前市長柯文哲遭羈押禁見無法投票，其妻子陳佩琪今投票前表示，昨台北高等行政法院說柯有投票權卻不讓投票，這是奇怪裁定，還說若讓柯出來投票會影響到公益，但這句話應要改，「會影響到的是執政黨的利益。」

陳佩琪今上午在國民黨立委羅智強陪同下赴金甌女中投票，她表示，這幾個月台灣社會遇到有史以來最嚴重分裂跟對立，希望選舉活動可以快點結束，面對國家面臨的危機問題，而她最近去柯的出庭，一場官司造成社會這麼嚴重社會爭議，相信是先生不願意看到的。

陳佩琪說，其次滿沮喪遺憾的是以前來金甌女中投票都有柯文哲陪伴，今年她是第一次自己來，但還好，今天有羅智強陪同過來，柯文哲常跟她說，柯跟羅有共同的特質，在任何逆境當中都可以勇敢面對，今天有羅來陪她投票也是覺得寬慰的地方。

至於柯文哲無法投票一事，陳佩琪說，昨台北高等行政法院說柯文哲有投票權卻不讓投票，這是很奇怪裁定，明講若讓柯文哲出來投票會影響到公益，但她覺得這句話應該要改一下，會影響到執政黨的利益，而不是公益，對裁定感到強烈不滿跟抗議。

媒體追問是否會去看開票？陳佩琪說，不會，她有很多家事要做，以前先生投完票也會去有很多活動，假期是她整理家務、洗衣做飯時機，不會有特別活動，她沒有從事政治活動的打算。

羅志強表示，目前就是平靜等待投票結果，陳佩琪跟柯醫師都是老朋友，也是大安區選民，柯沒辦法出來投票，但很高興可以陪陳佩琪去投票，這段時間真的風風雨雨、忐忑，看今天雨過天將晴，也是希望未來台灣也能夠走出仇恨跟對立，能夠迎接平和的日子，希望大家把握手上公民權利出來投票。

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