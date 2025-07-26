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影／蔣萬安陪同北市五席立委投票 王鴻薇：信心大增

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）陪同國民黨立委王鴻薇（右）前往投票。蔣萬安受訪表示，帶著一顆平常的心陪同王鴻薇投票。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左）陪同國民黨立委王鴻薇（右）前往投票。蔣萬安受訪表示，帶著一顆平常的心陪同王鴻薇投票。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安一早8點前往抵達設置在民生國中的投開票所，陪同國民黨立委王鴻薇投票。隨後蔣萬安將依序再陪同徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆共5席黨籍立委投票，最後自己近中午時再去投票。

蔣萬安與王鴻薇在投票前受訪，蔣萬安表示自己帶著一顆平常的心陪同王鴻薇投票。蔣萬安也透露連日的大雨，天氣終於放晴、涼爽，今天心情愉快，看到大家出來行使公民權很高興。王鴻薇也表示非常感謝蔣萬安市長，第一個就陪我來投票，所以讓我信心大增，也覺得很幸運今天天氣很好，對很多人會有很大的意願出門投票，並鼓勵大家踴躍出來投票。

台北市長蔣萬安（左）一早八點前抵達設置在民生國中的投開所，陪同國民黨立委王鴻薇（中）前往投票。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左）一早八點前抵達設置在民生國中的投開所，陪同國民黨立委王鴻薇（中）前往投票。記者黃義書／攝影
國民黨立委王鴻薇（圖）一早抵達設置在民生國中的投票所投票。記者黃義書／攝影
國民黨立委王鴻薇（圖）一早抵達設置在民生國中的投票所投票。記者黃義書／攝影

罷免 蔣萬安 王鴻薇

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