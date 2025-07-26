快訊

勞退舊制結清可讓員工多領數十萬 但想說服資方實在難

世大運／「混血選手」陳瑞安女子全能奪銅！ 創我國競技體操新紀錄

才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

影／累到只想大睡一覺 徐巧芯：對自己有信心

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯上午前往台北市信義區投票所投票。記者林澔一／攝影
國民黨立委徐巧芯上午前往台北市信義區投票所投票。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安上午陪同國民黨立委徐巧芯，到信義區復盛里投票所投票。徐巧芯受訪時表示心情非常好，因為原本以為會下雨，但今天是好天氣適合出門投票。

徐巧芯表示昨晚睡的不錯，因為連續一個月忙碌的反罷免行程確實累到，投完票打算回家大睡一覺「睡到明天再醒來」。徐巧芯說不論結果如何都接受，但相信人民的眼睛是雪亮的，他非常有信心。徐巧芯目前並未表態是否結果出來後人會在服務處，幕僚表示將會再另外通知。

台北市長蔣萬安（右）上午陪同國民黨立委徐巧芯（左）投票，兩人表示因為天氣很好適合投票，所以心情都不錯。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午陪同國民黨立委徐巧芯（左）投票，兩人表示因為天氣很好適合投票，所以心情都不錯。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（前右起）上午陪同國民黨立委徐巧芯投票，離去時一名支持者獻上擁抱為徐巧芯打氣。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（前右起）上午陪同國民黨立委徐巧芯投票，離去時一名支持者獻上擁抱為徐巧芯打氣。記者林澔一／攝影

罷免 徐巧芯 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安陪同投票 徐巧芯曝投完做這件事

雨過天晴！投票率有望提升 蔣萬安、蔡英文、陳佩琪都會投票

影／蔣萬安最後衝刺！號召民眾風雨無阻投不同意 要陪五藍委投票

帶頭拚了！ 蔣萬安明陪北市五藍委投反惡罷不同意票

相關新聞

陳佩琪沮喪沒阿北相伴：柯文哲投票會影響執政黨利益

第11屆立委罷免案及新竹市長罷免案，投票時間從今上午8時到下午4時。台北市前市長柯文哲遭羈押禁見無法投票，其妻子陳佩琪今...

影／陪張智倫投票 侯友宜：希望市民多多公民參與

今天是罷免投票日，新北市長侯友宜今陪同中和立委張智倫，到連城路89巷38號投票所投票。侯友宜表示，今天雨過天晴，天氣不錯...

影／蔣萬安陪同北市五席立委投票 王鴻薇：信心大增

台北市長蔣萬安一早8點前往抵達設置在民生國中的投開票所，陪同國民黨立委王鴻薇投票。隨後蔣萬安將依序再陪同徐巧芯、李彥秀、...

影／累到只想大睡一覺 徐巧芯：對自己有信心

台北市長蔣萬安上午陪同國民黨立委徐巧芯，到信義區復盛里投票所投票。徐巧芯受訪時表示心情非常好，因為原本以為會下雨，但今天...

罷免投票現人潮 王鴻薇：雨停太陽出來投票率一定好

今天是罷免投票日，台北市終於放晴，立委王鴻薇上午由市長蔣萬安陪同投票，王鴻薇說，投票剛開始，雨停了、太陽也出來但不熱，今...

蔣萬安陪同投票 徐巧芯曝投完做這件事

罷免投票今天舉行，台北市長蔣萬安今早陪同國民黨北市5位立委投票，上午8點多到松山區陪立委徐巧芯投票。現場也有遇到熱情支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。