影／累到只想大睡一覺 徐巧芯：對自己有信心
台北市長蔣萬安上午陪同國民黨立委徐巧芯，到信義區復盛里投票所投票。徐巧芯受訪時表示心情非常好，因為原本以為會下雨，但今天是好天氣適合出門投票。
徐巧芯表示昨晚睡的不錯，因為連續一個月忙碌的反罷免行程確實累到，投完票打算回家大睡一覺「睡到明天再醒來」。徐巧芯說不論結果如何都接受，但相信人民的眼睛是雪亮的，他非常有信心。徐巧芯目前並未表態是否結果出來後人會在服務處，幕僚表示將會再另外通知。
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