罷免投票現人潮 王鴻薇：雨停太陽出來投票率一定好
今天是罷免投票日，台北市終於放晴，立委王鴻薇上午由市長蔣萬安陪同投票，王鴻薇說，投票剛開始，雨停了、太陽也出來但不熱，今天投票率一定非常好，也呼籲大家天氣這麼好，出遊前踴躍出來投票。
市長蔣萬安上午8時與王鴻薇抵達民生國中投票所，已經有民眾排隊投票。台北市長蔣萬安今天上午陪5北市藍委一一投完票後，中午再返家投票。
王鴻薇表示，非常感謝市長，第一個就陪她投票，讓她信心大增，如同市長所說，非常幸運，今天天氣很好，對很多人出門投票會，有很大意願，但還是一樣，她鼓勵大家踴躍出來投票。
由於王鴻薇上次投票時，曾忘了帶身分證，她說，這次有妥妥帶好，因為上次有出包，所以身分證有帶好。她說，投完票會和先生吃個早點，但市長比較辛苦。
王鴻薇表示，昨天拜票淋溼好幾件衣服，都沒有洗，還要回去洗衣服。她說，罷免期間，家人都給最大鼓勵，她很晚回去時，都給個抱抱，家庭是她最大的支持。
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