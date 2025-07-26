蔣萬安陪同投票 徐巧芯曝投完做這件事
罷免投票今天舉行，台北市長蔣萬安今早陪同國民黨北市5位立委投票，上午8點多到松山區陪立委徐巧芯投票。現場也有遇到熱情支持者打招呼，徐也給予熱情擁抱，她也透露，投完票回家要好好睡覺，睡醒後其他事情再說。
徐巧芯今天上午8點10幾分就與台北市長蔣萬安陪同下，到戶籍地的投開票所，由於連日來大雨，今早卻是放晴好天氣，她說，心情非常好，大家的心情應該也會很好，就把這樣的一天度過。
徐巧芯也帶著沙啞的聲音受訪，她說，和市長掃街連續2小時，刷新了紀錄，還有選前之夜的演說，今天聲音比較沙啞，「這一個月以來也真的累到了。」所以投票後回家之後，打算大睡一覺到明天再醒來。至於開票後的規畫？她笑說，好好睡覺後，睡醒其他事情再說吧！
蔣萬安也說，連日來的降雨，今天放晴、天氣涼爽，心情也跟著愉快起來。今天陪同北市五位立委投票，投完之後自己也會去投票就要回家，因為前幾天是二寶生日，但沒有陪著吹蠟燭，他今天出門時候，二寶有向他說掰掰，要早點回來，所以要好好補償。
他透露，二寶也說想去兒童新樂園，他說好，來看看有沒有時間，但無論如何今天就是抱持愉快的心情。
另外，被問及投票完之後是否尊重民意展現？徐巧芯說，當然一定是尊重所有民意的決定，她也有信心、相信人民的眼睛是雪亮的，會做出最好選擇。
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