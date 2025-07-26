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投票日「好心情」蔣萬安曝原因：連日大雨今天放晴、涼爽
今天是罷免投票日，台北市終於放晴，台北市長蔣萬安上午陪立委王鴻薇投票，被問到心情如何？蔣萬安說，今天帶著平常心陪王鴻薇投票，經過連日大雨，今天放晴、又很涼爽，心情愉快，看到大家都出來行使公民權，也都很高興。
蔣萬安上午8時陪王鴻薇到民生國中投票所投票，蔣萬安和王鴻薇抵達時，已經有人排隊。蔣萬安受訪指出，他帶著一顆平常的心。對於要趕場陪其他北市立委投票，第一個陪王鴻薇，他說，是時間上安排。
蔣萬安也說，今天投完票會好好陪三寶，因為前幾天剛好二寶生日，可惜沒有陪他切到蛋糕，所以今天之後要好好的補償他，上午出門的時候，他說「爸爸早點回來喔」，他說要爸爸帶他去兒童樂園。但蔣萬安也說，要看看有沒有時間。
對於今天的行程緊湊，蔣萬安說，天氣很好，心情很好，所以會先陪一下家人、陪三寶，再回市府看情況，了解選務狀況。
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