影／馬英九前往文山區投票：每次投票都有信心 感覺很好

今天是大罷免投票日，一早就不少民眾趕去投票所投票，前總統馬英九上午也前往文山區住家附近的投票所跟民眾一起排隊進入投票所，參與賴士葆罷免案投票。

投完票後接受媒體訪問投票是否有信心，馬英九表示「有信心，每次投票都有信心」。針對昨天國民黨在凱達格蘭大道舉行「不同意罷免選前之夜」時上台致詞，馬英九也表示感覺很好。 今天是大罷免投票日，前總統馬英九也跟民眾一起進投票所投票，投完票後被媒體問到是否有信心，馬英九表示「有信心，每次投票都有信心」。記者胡經周／攝影 今天是大罷免投票日，一早就不少民眾趕去投票所投票。記者胡經周／攝影 今天是大罷免投票日，一早就不少民眾趕去投票所投票。記者胡經周／攝影

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