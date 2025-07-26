影／柯媽投票被問「幫柯文哲守護家鄉」 黃國昌緩頰：別挖洞給柯媽跳

今天是全國立委大罷免投票日，民眾黨前主席柯文哲目前仍因京華城案被羈押中，今天早上由民眾黨主席黃國昌、柯文哲袍妹柯美蘭、新竹市長高虹安陪同柯媽何瑞英到新竹市民富國小投票，吸引大批媒體守候。有媒體提問何瑞英今天投票是幫柯文哲守護家鄉嗎？何瑞英僅禮貌微笑。黃國昌出來緩頰，別挖洞給柯媽跳，呼籲大家踴躍投票。

何瑞英一早約8點10分左右在高虹安、黃國昌以柯美蘭陪同下抵達投開票所，這也是柯爸過世後首度公開露面，柯媽今手拄拐杖、由柯美蘭推著輪椅，體力似乎與以往有別，最後順利完成投票，一旁也有支持者高喊「柯媽加油！」

何瑞英今身穿綠色連身洋裝，氣色看起來很不錯，面對媒體也點頭微笑，現場媒體問何腳有沒有好一點？她也回應「有」，媒體再問「幫兒子守護家鄉？」則是黃國昌出來緩頰，稱今天不太適合回答這個問題，高虹安也回應，「今天不太適合講什麼」。

另外，媒體也問高虹安今天看起來很神清氣爽，對自己有沒有信心，高說，今天很怕講錯話，謝謝大家關心。 柯媽今手拄拐杖、由柯美蘭推著輪椅，體力似乎與以往有別，最後順利完成投票。記者郭政芬／攝影 柯媽今手拄拐杖、由柯美蘭推著輪椅，體力似乎與以往有別，最後順利完成投票。記者郭政芬／攝影

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