雨過天晴！投票率有望提升 蔣萬安、蔡英文、陳佩琪都會投票

罷免投票第一波登場，大台北今天早上天氣狀況比昨天穩定，是否成為投票結果關鍵有待觀察，而身為首都市長蔣萬安，今天也將陪同面臨罷免案北市5位藍委投票後，自己預計中午左右前往投票。

受到颱風影響，北市這幾天天氣狀況不穩定，但隨著范斯高颱風在接近台灣過程已經減弱成熱帶性低氣壓，氣象數預估中部以北的雨勢將比昨日趨緩，而實際觀察，今早雙北天氣狀況大致穩定，不少地方雨勢漸歇，更出太陽，有望帶動民眾出門投票意願。

本次面臨罷免北市立委包括、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強，台北市長蔣萬安今天也將陸續陪同北市5位藍委投完票後，再自行前往投票。

除蔣萬安外，原訂要去非洲看動物大遷徙趙少康也為了投票取消行程，上午將在藍委羅智強陪同下現身大安區投開票所，柯文哲妻子陳佩琪一早前往金甌女中投票，前總統蔡英文傳出將戶籍從永和遷到大安，預計下午也將前往投票。

中選會也提醒，今凌晨起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事競、助選與罷免活動，違者處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人，加重處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

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