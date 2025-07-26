疑似永裕興18號瓶中信怎麼漂 學者解密路徑

昨傳出永裕興十八號漁船船員以瓶中信求救，專家說，無人島最可能位置在中途島附近海域礁岩，瓶中信從太平洋漂到大西洋，可能走的洋流路徑十分複雜，不是不可能，因為「海上什麼事都有可能發生」；但要先找到拾獲點，才能沿著洋流回溯推斷可能的發信地點。

十三年前就有人在蘭嶼海邊撿到來自夏威夷的瓶中信，目前還在國立海洋科技博物館展出，兩地直線距離約一萬公里，漂了六年才到。

海科館研究典藏組主任陳麗淑說，專家推測瓶中信漂出後，可能隨著北赤道洋流到菲律賓，再接黑潮北上至蘭嶼。若隨主要洋流漂行，每小時約漂流四公里，可在漂出後三個半月內到達蘭嶼，卻在六年後才被發現，可能是途中被其他海洋支流或洄流帶往他處。

陳麗淑說，永裕興十八號落海船員可能漂流到無人島，但一定要找到撿拾瓶中信的地點，才能從附近洋流推斷瓶中信從哪個無人島發出。

但台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄表示，太平洋洋流很複雜，海域除了大洋洋流，還有漲退潮流，大潮、小潮的影響各不相同，增加判斷上的困難。

台灣海洋大學環境資訊系兼任教授胡健驊說，北半球只有太平洋、大西洋兩個大洋流，採順時鐘旋轉；南半球有三個大洋流，逆時鐘旋轉。

對瓶中信漂流路徑，胡健驊表示，中途島在北太平洋中間偏南，如果在那裡丟瓶中信，往赤道去的機會比較高，到赤道後，大洋流都是「從東向西」運動，瓶子極可能往菲律賓去，往南半球走，經逆時針旋轉繞到南美洲南部，接著就到達大西洋南邊，再碰到逆時針旋轉，繞一圈後往非洲走，到大西洋的赤道後往美國，再通過鐵達尼號沉沒處就往英國了。

胡健驊說，中途島、夏威夷一帶海域有非常多的礁島，湯姆漢克斯主演的「浩劫重生」確實可能真實發生，只要有淡水就可能活下去。