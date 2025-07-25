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永裕興18號船員失蹤4年…傳瓶中信現蹤愛爾蘭 漁業署回應了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
蘇澳籍漁船永裕興18號於2020年12月30日失聯，船身在中途島附近海域漂流，但船上10人消失蒸發。圖／讀者提供
蘇澳籍漁船永裕興18號於2020年12月30日失聯，船身在中途島附近海域漂流，但船上10人消失蒸發。圖／讀者提供

「永裕興18號」2020年底於中途島海域失聯，雖尋獲船隻，但台籍李姓船長、9名印尼籍漁工至今下落不明，今傳出有愛爾蘭網友拾獲船員的求救瓶中信。對此，農業部漁業署回應，因瓶中信內容未包含明確年度日期、經緯度等資訊，且是在位於大西洋的愛爾蘭沿岸發現，而案發位置在太平洋，將透過行政院國家搜救指揮中心、外交部協助查證。

「永裕興18號」2020年底在中途島海域失聯，後來船隻被發現，但船上台籍李姓船長及9名印尼籍漁工都失蹤，至今下落不明。

漁業署說明，2020年12月30日下午發現「永裕興十八號」漁船於於北太平洋海域(中途島東北方520餘浬)，發生VMS信號異常後，即通知漁船經營者確認狀況，後於2021年1月1日確認該船失聯，漁業署旋依相關作業程序與搜救及外交單位共同展開國際救援行動，並且在該年1月11日尋得漁船，但在周邊繞巡及碰撞該船都未發現船員蹤跡，最終由我國籍漁船協助將該船拖曳返台。

漁業署表示，因瓶中信內容未包含明確年度日期及經緯度等資訊，且是在位於大西洋的愛爾蘭沿岸發現，與案發位置的太平洋，中間還隔著美洲大陸，因此尚無法證實該資訊真實性，漁業署將提供有關資訊透過行政院國家搜救指揮中心及外交部尋求協助查證。

瓶中信 漁業署 外交部

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