永裕興18號失聯船員以瓶中信求助？海巡署：需查證真偽才能協助

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到求救的瓶中信，內容為印尼文提及漂到無人島，向外求援，並標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，瓶子也有18，聯想到是否與南方澳籍「永裕興18號」求援相關。圖／翻攝自王浩宇臉書
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到求救的瓶中信，內容為印尼文提及漂到無人島，向外求援，並標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，瓶子也有18，聯想到是否與南方澳籍「永裕興18號」求援相關。圖／翻攝自王浩宇臉書

2020年底南方澳籍「永裕興18號」漁船在夏威夷附近中途島海域失聯，船隻被發現後，台籍李姓船長及9名印尼籍漁工卻離奇失蹤。桃園市前議員王浩宇在臉書分享照片，指出有愛爾蘭網友拾獲瓶中信，內容為印尼文，說自己漂流到無人島，有人受傷向外求援，並在信底下標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，懷疑就是是當初人間蒸發的南方澳籍「永裕興18號」漁船人員。

相關人士指出，由於目前政府機關沒有接獲請求協助消息，瓶中信隨洋流飄盪，真偽、瓶中信的起點、來源還需要進一步查證，因此還沒有辦法採取積極動作，若漁業署或相關單位請求海巡署協助，海巡署會全力提供必要協助。

據了解，當初「永裕興18號」被發現時，海巡署派遣「巡護八號」、「巡護九號」兩船趕往現場海域救援，歷經兩個多月的接力救援，在海巡署戒護下，終於將船拖吊回蘇澳漁港，駕駛艙嚴重損壞，船上十名船員已經失蹤，檢警人員登船勘驗調查。海巡署當時兩艘巡護船總航行天數74天，航行距離將近一萬海浬，在時間及距離上都打破海巡署的救援紀錄。

海巡署官員私下表示，當初因為有通報確切的目標，因此才能立即派艦救援；但如今先不論瓶中信的來源與真偽，就算海巡署要救援，也必需深入查證要到何處尋人，在救援作為上有實際上的困難。

印尼 失蹤 海巡署 瓶中信 南方澳 漁業署

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