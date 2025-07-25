4年後…傳出永裕興18號船員求救瓶中信 家屬查真偽「為何不是中文字」

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，3天後美國偵察機空拍發現漁船遭巨浪襲擊嚴重受損，李姓船長與9名印尼船員人間蒸發。最近竟有人在愛爾蘭海岸發現求救「瓶中信」，信稱有人漂到無人島，船長家屬盼查明真偽，更遺憾為何「求救信不是寫中文」。

意外發生後「見船不見人」，宜蘭蘇澳李姓船長的妻子幾乎每天以淚洗面，更在個人的line首頁，留下「四年了你好嗎？」思念丈夫之情溢於言表，因求救「瓶中信」出現，家屬心情陷入五味雜陳。

目前這艘船由李姓船長的兒子接手捕魚，家屬認為如果能夠查到真的有人生還，當然是好事，但求救信是用「印尼文」書寫，他們心情更沈重，如果船長求救，寫的應該是中文字，而不是印尼文。

「求救瓶中信」由桃園市前議員王浩宇在臉書爆出，此外美國論壇Reddit日前一篇瓶中信文章，有人在愛爾蘭西方阿倫群島的伊尼什莫爾島海岸發現一個瓶中信，取出後疑似「永裕興18號」失蹤人員的求救信。

瓶中信有印尼文、馬來文，李妻得知後趕快請人翻譯，寫著包括「我們被困島上、趕快拿食物來給我們、2020年12月起迷路、有人受傷」，底下還有一個中文「李」字，看起來應是外國人寫的，難道船長不在？否則為何不寫中文字？

據了解，事發後從美軍空拍船上物品研判「有生還者！」宜蘭縣延繩漁業協會前常務理事洪信和表示，海上狂風暴雨，原本船上放的「碰墊」被丟到海面，而且碰墊另一端繫在船邊，顯示有人要藉由碰墊浮具逃生。

洪信和說，把空拍照放大看，船上明顯有兩個「人影」，船頭「傘錨索」遇風浪被拉起之後收起放在船頭，「如果不是當下有人在船上活動，怎麼會有剛收起來的傘錨索？」

不過李姓船長究竟還在不在？洪信和表示，駕駛艙左側損毀嚴重、船長室玻璃全毀、艙門向外開啟，有人認為船長當下應該就被海浪捲走了，所以才會有人放下碰墊或救生艇想逃。

他說，其實救生艇根本禁不起大風浪，不能漂很久，中途島附近又沒什麼小島，就算船員搭救生艇想逃也是凶多吉少，當時應該都待在漁船等待救援才對，船員之所以「錯誤逃生」，「很可能船上已經沒有人指揮了」。