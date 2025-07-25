聽新聞
0:00 / 0:00

4年後…傳出永裕興18號船員求救瓶中信 家屬查真偽「為何不是中文字」

聯合報／ 記者李承穎戴永華／即時報導
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到求救的瓶中信，內容為印尼文提及漂到無人島，向外求援，並標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，瓶子也有18，聯想到是否與南方澳籍「永裕興18號」求援相關。圖／翻攝自王浩宇臉書
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到求救的瓶中信，內容為印尼文提及漂到無人島，向外求援，並標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，瓶子也有18，聯想到是否與南方澳籍「永裕興18號」求援相關。圖／翻攝自王浩宇臉書

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，3天後美國偵察機空拍發現漁船遭巨浪襲擊嚴重受損，李姓船長與9名印尼船員人間蒸發。最近竟有人在愛爾蘭海岸發現求救「瓶中信」，信稱有人漂到無人島，船長家屬盼查明真偽，更遺憾為何「求救信不是寫中文」。

意外發生後「見船不見人」，宜蘭蘇澳李姓船長的妻子幾乎每天以淚洗面，更在個人的line首頁，留下「四年了你好嗎？」思念丈夫之情溢於言表，因求救「瓶中信」出現，家屬心情陷入五味雜陳。

目前這艘船由李姓船長的兒子接手捕魚，家屬認為如果能夠查到真的有人生還，當然是好事，但求救信是用「印尼文」書寫，他們心情更沈重，如果船長求救，寫的應該是中文字，而不是印尼文。

「求救瓶中信」由桃園市前議員王浩宇在臉書爆出，此外美國論壇Reddit日前一篇瓶中信文章，有人在愛爾蘭西方阿倫群島的伊尼什莫爾島海岸發現一個瓶中信，取出後疑似「永裕興18號」失蹤人員的求救信。

瓶中信有印尼文、馬來文，李妻得知後趕快請人翻譯，寫著包括「我們被困島上、趕快拿食物來給我們、2020年12月起迷路、有人受傷」，底下還有一個中文「李」字，看起來應是外國人寫的，難道船長不在？否則為何不寫中文字？

據了解，事發後從美軍空拍船上物品研判「有生還者！」宜蘭縣延繩漁業協會前常務理事洪信和表示，海上狂風暴雨，原本船上放的「碰墊」被丟到海面，而且碰墊另一端繫在船邊，顯示有人要藉由碰墊浮具逃生。

洪信和說，把空拍照放大看，船上明顯有兩個「人影」，船頭「傘錨索」遇風浪被拉起之後收起放在船頭，「如果不是當下有人在船上活動，怎麼會有剛收起來的傘錨索？」

不過李姓船長究竟還在不在？洪信和表示，駕駛艙左側損毀嚴重、船長室玻璃全毀、艙門向外開啟，有人認為船長當下應該就被海浪捲走了，所以才會有人放下碰墊或救生艇想逃。

他說，其實救生艇根本禁不起大風浪，不能漂很久，中途島附近又沒什麼小島，就算船員搭救生艇想逃也是凶多吉少，當時應該都待在漁船等待救援才對，船員之所以「錯誤逃生」，「很可能船上已經沒有人指揮了」。

永裕興18號漁船於2021年3月被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片
永裕興18號漁船於2021年3月被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片
永裕興18號當時在中途島失聯，船員人間蒸發，經友船協助拖帶2個多月，於2021年3月拖帶回南方澳。圖／本報資料照片
永裕興18號當時在中途島失聯，船員人間蒸發，經友船協助拖帶2個多月，於2021年3月拖帶回南方澳。圖／本報資料照片
永裕興18號漁船被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片
永裕興18號漁船被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片
傘錨索被收起來放在船頭，研判船上「還有生還者」。記者戴永華／翻攝
傘錨索被收起來放在船頭，研判船上「還有生還者」。記者戴永華／翻攝
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到永裕興18號船員的瓶中信，讓李姓船長家人燃起一絲希望，卻又心情沉重。圖／取自王浩宇臉書
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到永裕興18號船員的瓶中信，讓李姓船長家人燃起一絲希望，卻又心情沉重。圖／取自王浩宇臉書
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到求救的瓶中信，內容為印尼文提及漂到無人島，向外求援，並標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，瓶子也有18，聯想到是否與南方澳籍「永裕興18號」求援相關。圖／翻攝自王浩宇臉書
桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭網友撿到求救的瓶中信，內容為印尼文提及漂到無人島，向外求援，並標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，瓶子也有18，聯想到是否與南方澳籍「永裕興18號」求援相關。圖／翻攝自王浩宇臉書
「碰墊」被丟到海面上，繫在船邊漂浮，顯示有人要藉由碰墊浮具逃生。 記者戴永華／翻攝
「碰墊」被丟到海面上，繫在船邊漂浮，顯示有人要藉由碰墊浮具逃生。 記者戴永華／翻攝
蘇澳籍漁船永裕興18號於2020年12月30日失聯，船身在中途島附近海域漂流，但船上10人消失蒸發。圖／讀者提供
蘇澳籍漁船永裕興18號於2020年12月30日失聯，船身在中途島附近海域漂流，但船上10人消失蒸發。圖／讀者提供
永裕興18號李姓船長人間蒸發4年，妻子在line首頁寫下「四年了你好嗎？」圖／擷自李姓船長妻子
永裕興18號李姓船長人間蒸發4年，妻子在line首頁寫下「四年了你好嗎？」圖／擷自李姓船長妻子

印尼 中文 瓶中信

延伸閱讀

船員失聯4年傳出求救瓶中信 漁會盼政府查證助救援

永裕興18號當年調查「遇超強爆發性氣旋、船員未穿救生衣」 還留下一謎團

永裕興18號求救瓶中信？王浩宇：國外論壇有討論

永裕興18號10船員人間蒸發4年 傳求救瓶中信…重燃家屬希望

相關新聞

永裕興18號10人失蹤逾4年 疑求救瓶中信現蹤愛爾蘭

桃園市前議員王浩宇昨在臉書分享照片，指二○二○年失聯的宜蘭南方澳永裕興十八號漁船船員可能以瓶中信求救，該信漂流到愛爾蘭才...

疑似永裕興18號瓶中信怎麼漂 學者解密路徑

昨傳出永裕興十八號漁船船員以瓶中信求救，專家說，無人島最可能位置在中途島附近海域礁岩，瓶中信從太平洋漂到大西洋，可能走的...

永裕興18號家屬重燃希望 盼政府查明求救瓶中信真偽

宜蘭南方澳永裕興十八號漁船船員失聯四年多，昨傳出在愛爾蘭海岸發現求救「瓶中信」，信中稱有人漂到無人島，李姓船長家屬五味雜...

永裕興漁船求救訊號？學者分析「瓶中信怎麼漂」：海上什麼事都可能發生

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，李姓船長與9名印尼船員共10人人間蒸發，傳出瓶中...

永裕興18號船員失蹤4年…傳瓶中信現蹤愛爾蘭 漁業署回應了

「永裕興18號」2020年底於中途島海域失聯，雖尋獲船隻，但台籍李姓船長、9名印尼籍漁工至今下落不明，今傳出有愛爾蘭網友...

永裕興18號失聯船員以瓶中信求助？海巡署：需查證真偽才能協助

2020年底南方澳籍「永裕興18號」漁船在夏威夷附近中途島海域失聯，船隻被發現後，台籍李姓船長及9名印尼籍漁工卻離奇失蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。