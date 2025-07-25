永裕興18號當年調查「遇超強爆發性氣旋、船員未穿救生衣」 還留下一謎團

永裕興18號10名人員2021年失聯，求救瓶中信曝光後又重燃家屬希望，國家運輸安全調查委員會報告指出，漁船在夏威夷中途島東北方527浬海域處，遭遇11級以上的爆發性氣旋後，駕駛艙嚴重損壞，但事後在船長室內發現15件救生衣，顯示船難發生時所有船員應未穿救生衣。

但是報告也留下謎團，例如，事故漁船面臨接近中之爆發性氣旋，為何未沒離開事故海域？只能初判是遭遇爆發性氣旋之威脅，收線作業不及，漁船遭受浪湧襲擊而無法離開該區域，也無資料顯示，船員如何使用氣象傳真機來接收氣象資訊，或因天候不穩情況影響衛星訊號接收，致該船無法接收氣象資訊。

今天被揭露的求救信上顯示文字是印尼文、英文和中文組成，紙張似乎受潮與燒痕，顯示求救信已存放一段時間或經歷惡劣環境；內容指出，自從 12/20 起就迷路了，這裡有我們三個人。我們不知道這座島的名字，有人受傷等「求救文字」， 信末還註明「李」、「Yong Yu Sing No. 18 號」、「help、sos」等。

運安會在2023年2月發布報告顯示，2021年12月30日約1650時，一艘蘇澳籍永裕興18號漁船（以下簡稱永船），總噸位99，漁船統一編號CT4-2678，船上載有1名台籍船長和9名印尼籍船員，共計10人，於夏威夷中途島東北方527浬海域通訊失聯。

隔年1月31日，我國海巡署巡護八號登上永船執行蒐證調查，未發現10名船員，隨後船東委託友船拖帶永船回臺灣。同年3月8日，永船殘骸返回蘇澳港。

調查發現，可能在2021年12月30日10時至11時期間發生非常變故，當時衛星觀測資料及氣象模擬結果研判，永船於作業水域遭遇一個爆發性氣旋達蒲福風級11級（含以上），可能浪高9公尺以上。且事後船長室內發現15件救生衣，顯示事故發生期間所有船員應該未穿救生衣。

調查指出，漁船船體為玻璃纖維強化塑膠材質，結構不耐爆發性氣旋產生之湧浪多次襲擊，船身遭受波浪產生之強烈橫搖、縱搖及左右搖擺，導致結構多處嚴重損壞、船舶自動識別系統（AIS）天線受損、電力供應系統異常及駕駛艙左舷主結構坍塌。

運安會當年也建議漁業署三項，第一是強化訓練遠洋漁船船員熟練使用各種救生設備及求救設備，以降低遠洋漁船遭遇惡劣天氣風險；第二與國內外相關機關協調及合作，提供我國遠洋漁業作業所需天氣觀測及預報資料，第三，確實按照船舶設備規則，執行遠洋漁船各種救生設備及求救設備檢查，降低遠洋漁船遭遇惡劣天氣之風險。