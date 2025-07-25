永裕興18號求救瓶中信？王浩宇：國外論壇有討論

桃園市前議員王浩宇在臉書分享，愛爾蘭有網友撿到求救的瓶中信，內容為印尼文旦提及漂流到無人島，有人受傷向外求援，並在信底下標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，瓶子也有18，聯想到是否與南方澳籍「永裕興18號」求援相關。王浩宇表示，相關內容是在國外論壇發現，並引起討論，但要撿到瓶中信也不容易，相關單位可介入了解。

97噸遠洋漁船永裕興18號是，2020年9月底從宜蘭南方澳漁港出海要到太平洋捕鯊魚、劍旗魚，船上有63歲台籍李姓船長與9名印尼漁工於12月30日失聯，過幾天船隻在中途島東北方海域被拍到，但10名船員「人間蒸發」下落不明。

記者致電王浩宇了解，他表示，國外論壇Reddit近日有在討論，看到才發出來，不過瓶中信要被撿到真的相當不容易，相關單位可以了解。

該文寫下，在愛爾蘭阿倫群島伊尼什莫爾島附近海岸發現一個瓶中信，且瓶子遭人用封蠟封住，拆開一看，發現應該是印尼文，內容提及，自從12月20日迷路，它們有三個人不知道這個島的名字但他們受傷了。只見該照片下方有一個「李」字、瓶子底部也有「18」字樣，貼文表示，可能是名字或年齡相關。