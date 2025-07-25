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10船員海上失蹤「永裕興成幽靈船」 調查與此有關…宜檢已結案
桃園市前議員王浩宇在臉書分享照片，表示台灣漁船求救瓶中信遭愛爾蘭網友尋獲，揭開塵封4年半的往事，南方澳籍「永裕興18號」2021年初在中途島海域被發現，船上10名船員失蹤，至今下落不明。全案經運安會調查疑與爆發性氣旋有關，宜蘭地檢署登船調查後也認為無外力介入，早已簽結。
97噸的永裕興18號是遠洋漁船，2020年9月底從宜蘭南方澳漁港出海要到太平洋捕鯊魚、劍旗魚，船上有63歲台籍李姓船長與9名印尼漁工，當年12月30日李妻因聯繫不上丈夫，通報協尋，船隻過幾天在中途島東北方海域被拍到，但10名船員「人間蒸發」下落不明。船身殘骸後來由友船、海巡署巡護艦協助拖帶、護送回台。
國家運輸安全調查委員會依據衛星觀測資料及氣象模擬結果，研判永裕興18號可能在該水域延繩釣作業時，遭遇達蒲福風級11級以上的暴風性氣旋，當時浪高可能達9公尺，來不及收線，又因船體是玻璃纖維強化塑膠材質不耐湧浪襲擊，才會來不及逃離。
宜蘭地檢署主任檢察官董良造說，永裕興18號後來拖帶回蘇澳，檢方曾登船檢查，發現船身多處結構損害，有被大浪打過的跡象，也沒有發現有與凶殺、刑案相關跡證。此外，檢方當時永裕興18號船隻信號異常時，航行的海域有爆發性氣旋，暴風半徑達750浬以上，推估永裕興18號發生事故時航行在暴風圈內，應是遭遇天然災害，全案當年就已簽結。
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