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永裕興18號10船員人間蒸發4年 傳求救瓶中信…重燃家屬希望

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
永裕興18號漁船被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片
永裕興18號漁船被拖帶回台時，船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀。圖／本報資料照片

桃園市前議員王浩宇在臉書分享照片，表示台灣漁船求救瓶中信遭愛爾蘭網友尋獲，並提到是4年多前10名船員人間蒸發的南方澳籍永裕興18號漁船。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天轉達家屬期盼，仍存一絲希望，盼政府透過管道查證，確認親人是不是還活著。

王浩宇臉書分享兩張照片，表示愛爾蘭網友拾獲的瓶中信內容為印尼文，這些印尼漁工說自己漂流到無人島，有人受傷向外求援，並在信底下標註漁船名稱與船長的姓氏「李」，向外求援。

「永裕興18號」2020年底在中途島海域失聯，後來船隻被發現，但船上台籍李姓船長及9名印尼籍漁工都失蹤，至今下落不明。陳春生今天獲悉「瓶中信」一事後，立即與李姓船長家人聯繫，告知這個訊息。

他轉述，家屬聞訊後也很驚訝，李姓船長失蹤4年多，音訊杳然，家人原本不抱希望，如今有瓶中信的出現，燃起一絲希望，但家屬也擔心，這畢竟只是網路消息，很希望政府是否能透過外交或是海巡署等管道查證，確認是否真有瓶中信，以及船員們是不是還在島上，希望有確切的訊息。

陳春生表示，永裕興18年當年被發現時，就是由他出面協調友船協助，花了兩個多月將船隻拖帶回南方澳，當時船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀，家屬花錢將船整修好，目前由李姓船長的兒子接手捕魚。

桃園市前議員王浩宇在臉書分享有愛爾蘭網友撿到永裕興18號船員的瓶中信，讓李姓船長家人燃起一絲希望。圖／取自王浩宇臉書
桃園市前議員王浩宇在臉書分享有愛爾蘭網友撿到永裕興18號船員的瓶中信，讓李姓船長家人燃起一絲希望。圖／取自王浩宇臉書

失蹤 印尼 瓶中信 王浩宇

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