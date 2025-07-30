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泰柬停火生效！泰方稱邊境已恢復平靜 專家：需第三方監督

聯合報／ 編譯周辰陽江昱蓁／綜合報導
柬埔寨軍車28日駛離暹粒的柬泰邊境。美聯社
柬埔寨軍車28日駛離暹粒的柬泰邊境。美聯社

泰國柬埔寨的邊境停火協議廿九日生效，路透報導，雙方軍事指揮官已舉行會議，討論維持停火措施。經過五天激烈戰鬥，雙方邊境一些居民陸續返回家園。

泰柬總理廿八日在馬來西亞會晤，同意停火，結束這場十多年來最嚴重的衝突。這場衝突造成至少四十三人死亡，其中許多是平民，兩國邊境共有卅多萬人撤離。

泰國代理總理普譚廿九日表示，邊境地區已恢復平靜，儘管他當天稍早指責柬埔寨軍隊違反停火協議。柬埔寨國防部長狄西哈否認這一說法，堅稱柬軍嚴格遵守停火協議。

泰國陸軍發言人文泰表示，儘管最初雙方存在緊張情緒，但雙方軍事指揮官隨後舉行會談，同意維持停火，停止任何部隊調動，並為傷亡者返回提供便利。雙方同意成立一個四人協調小組來解決任何問題。

柬埔寨前總理洪森在臉書發文，感謝「柬埔寨和泰國軍隊尊重和執行停火協議」。

泰柬邊境爭端由來已久，自五月下旬一名柬埔寨士兵喪生以來，兩國衝突節節升高，引發全面外交危機。

在馬來西亞總理安華和美國總統川普推動下，泰柬廿八日舉行和談。川普警告泰柬領導人，如果戰鬥持續，美國與兩國的貿易談判將不會取得進展。除非能與美國達成協議，否則泰國和柬埔寨在其最大出口市場美國將面臨百分之卅六關稅。

停火協議達成後，川普表示，他已與泰柬領導人交談，並指示美國貿易團隊重啟關稅談判。

泰國財政部長皮猜廿九日表示，預計與華盛頓的貿易談判將在八月一日之前完成。他表示，泰國估計邊境衝突造成的初步損失超過一百億泰銖（約台幣九十一億元）。他表示，泰國政府正在準備預算，對當地提供貸款、延期償還和稅收減免等紓困措施。

泰國邊境部分地區已恢復日常活動。曼谷朱拉隆功大學政治學家蒂提南表示，停火協議反映了美國和中國之間罕見的利益融合，中美兩國都推動此次和談，但該協議仍然脆弱，第三方監督對於維持停火至關重要。

泰國 衝突 川普 洪森 柬埔寨 馬來西亞 貿易談判

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