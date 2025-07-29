大馬斡旋泰柬衝突 學者：東協輪值主席影響力受矚

泰國與柬埔寨領袖在馬來西亞舉行停火談判，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會後宣布泰柬兩國無條件停火。東南亞學者表示，東協角色雖在衝突初期不顯見，但輪值主席國斡旋促成停火，顯示東協有其區域影響力。

聯合早報報導，馬來西亞是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國。南洋理工大學拉惹勒南國際研究院助理教授張麗珊指出，馬來西亞願意並積極促成談判，表明輪值主席國在地區安全方面可以發揮作用，尤其是在成員國之間。

至於柬埔寨在24日衝突爆發時向聯合國求助，馬來西亞太平洋研究中心首席顧問胡逸山認為，任何國家在受到侵害時，求助於聯合國安理會是最直接有效的作法，但東協在經濟和安全問題上仍發揮作用，而東協早在2011年的泰柬邊境衝突時就曾介入調停。

南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝表示，這次和談是基於泰柬雙方有意降溫、安華積極斡旋，以及美中對衝突雙方施加影響的結果，「東協確實扮演一定的角色，但更多是出於馬來西亞作為輪值主席國的身分」。

報導指出，東協運作方式仰賴成員國之間的共識，而非具備顯著機制，加上秉持不干涉內政原則，也構成它在應對區域衝突時的侷限。自緬甸2021年發生內戰以來，東協難以介入調解。

泰柬兩國近日因古廟爭議爆發邊境衝突。張麗珊與其他學者表示，若中國、美國或其他大國在東協缺席下介入調停，甚至取代東協角色，將進一步削弱東協的中心地位，「這場危機不僅是邊界爭議或古廟象徵意義的問題，更是對東協信譽、凝聚力及機制有效性的考驗」。