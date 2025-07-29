剛同意無條件停火…泰軍即指控柬軍違反協議 柬國防部否認

泰國與柬埔寨邊境地區爆發2011年以來最嚴重衝突，馬來西亞總理安華28日主持兩國總理出席的調停會議後宣布，雙方將自29日零時起立即且無條件停火。但泰媒報導指出，兩國邊境黎明前再度傳出新一輪交火與炸彈攻擊，引發外界對停火協議是否能落實的疑慮。

泰國民族報報導，就在泰柬雙方正式達成停火協議數小時後，兩國邊境發生敵對行為，交火與爆炸持續至清晨，泰軍則指控柬軍在多個地點發動攻擊。

泰國皇家陸軍副發言人里查（Richa Suksuwanon）上校透露，儘管停火期限已於午夜生效，但根據素羅娜麗軍區（Suranaree Force）報告，普馬奎山（Phu Makheua）地區夜間仍遭柬方騷擾，導致雙方爆發交火，戰鬥持續至早上。

此外，四色菊府干他拉叻縣（Kantaralak）的三泰地區（Sam Tae，音譯）也發生進一步衝突，持續至清晨5時30分左右。泰國第二軍區司令部的報告特別指出，帕儂東叻縣（Phanom Dong Rak）的塔桂寺地區（Ta Kwai Prasat），凌晨3時與5時分別傳出爆炸聲，柬軍士兵據稱不斷用爆裂物徹夜挑釁攻擊。

衛報報導，泰國皇家陸軍發言人溫泰少將（Winthai Suvaree）表示，柬方夜間「在多個地點」攻擊泰國領土，泰方認為此舉是「蓄意違反協議，旨在破壞雙方互信」。

溫泰補充指出，泰軍已於午夜準時停止開火，但隨後對柬方的行動做出回應。他說：「我確認，泰方並未使用武力進行入侵，而是為了防止侵犯，並根據國際規則維護國家主權。」

柬中時報報導，柬埔寨國防部發言人發表聲明，嚴正駁斥泰軍指責柬方違反停火協議的言論，並強調柬國始終信守承諾，嚴格執行馬來西亞和平會議所達成的停火共識，絕未有任何違反停火的行為。

柬埔寨國防部發言人指出，柬軍自29日凌晨零時起全面遵守和執行停火協議，並未採取任何挑釁或違約行動。為推動落實停火協議，雙方多個軍區指揮官在邊境舉行非正式會晤，就後續協調機制和邊境秩序維護等議題進行深入交流。

報導指出，值得關注的是，儘管泰軍指責柬方破壞停火，但泰國代理總理普譚受訪時明確表示，目前邊境局勢平穩，停火協議已正式生效。此番表態與軍方言論相互矛盾，凸顯泰方內部立場不一致。