美中見證！泰柬在大馬同意無條件停火 今起生效

泰國與柬埔寨廿四日起在邊境地區爆發二○一一年以來最大衝突。馬來西亞總理安華廿八日主持泰柬總理出席的調停會議後說，泰柬將立即且無條件停火，自大馬時間廿九日零時（台灣時間廿九日零時）起生效。這場衝突共造成至少卅五人喪生、逾廿六萬人流離失所。

安華說，這是使緊張逐漸降溫與恢復和平安全的不可或缺第一步。他提到，各自親自率代表團至馬來西亞會談的泰國代理總理普譚及柬埔寨總理洪馬內，均已表達立即停火的立場和意願。

美國駐馬大使凱根和中國大陸駐馬大使歐陽玉靖也出席這場在大馬行政首都布特拉加亞舉行的會談。馬來西亞現為東協輪值主席國，會談於安華宅邸進行。紐約時報廿八日報導，會談由美馬官員主辦，中國外交人員以觀察員身分參加。

會談後，大馬及泰柬三方領袖召開共同記者會。洪馬內形容會談「非常好」，希望立刻停止戰鬥，也感謝普譚在會中做出的「建設性保證」。普譚和洪馬內都感謝美國總統川普與中國政府參與調停，兩人樂見會談結果並在記者會結束時握手。

根據會談後發布的新聞稿，恢復泰柬總理、外長及國防部長間的直接溝通聯繫，是停火協議的一環。大馬及泰柬三方外長和防長也被要求建立一個執行、核實與彙報停火的詳細機制，但不清楚此一機制將採取什麼形式。

另外，泰柬地區軍事指揮官廿九日上午七時舉行非正式會議。東協輪值主席國八月四日召開駐外武官會議。

正造訪英國蘇格蘭的川普廿六日在社群媒體連發三篇文，稱他與泰柬總理通話，要求兩人盡快停火，並暗示若泰柬衝突繼續下去，他會自八月一日起對泰柬都課徵高關稅，即對兩國輸美商品徵百分之卅六的關稅。英國廣播公司報導，這迫使泰方改變心意。

泰國原本反對任何第三方調停，並堅持這場衝突唯有透過泰柬雙邊談判解決。普譚在啟程赴大馬前還說，「我們對柬埔寨沒信心，至今他們對解決問題展現的行動並不真誠」。

中國則和泰柬皆有戰略及經濟關係，也派代表協助促成和平。

泰軍指稱，柬方廿八日零時、凌晨一時、凌晨三時，直至天亮後都沒停火。紐時也報導，廿八日一早泰柬仍持續交火，邊境地區可聽見爆炸聲，但在雙方總理下午會談時終於平息。