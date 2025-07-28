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馬來西亞總理：泰國與柬埔寨將立即且無條件停火

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
東協輪值主席國馬來西亞總理安華（中）28日當東道主，調停泰國與柬埔寨衝突。法新社
東協輪值主席國馬來西亞總理安華（中）28日當東道主，調停泰國與柬埔寨衝突。法新社

泰國柬埔寨自24日起在邊境地區爆發自2011年以來最大的衝突。馬來西亞首相安華28日說，泰柬將立即且無條件停火，自大馬時間29日零時（台灣時間29日零時）起生效。

安華還說，這是使（緊張）逐漸降溫與恢復和平安全的不可或缺第1步。

安華提到，各自親自率代表團至馬來西亞吉隆坡舉行會談的泰國代理總理普譚及柬埔寨總理洪馬內，均已表達他們對立即停火的立場和意願。

會談後，大馬及泰柬3方領袖召開共同記者會。洪馬內形容會談「非常好」，希望立刻停止戰鬥，也感謝普譚在會中做出的「建設性保證」。洪、普兩人表示，都感謝美國總統川普與中國大陸政府參與調停。

根據會談後發布的新聞稿，恢復泰柬總理、外長及國防部長間的直接溝通聯繫，是停火協議的一環。大馬及泰柬3方的外長和防長也被要求建立1個執行、核實與彙報停火的詳細機制。但不清楚此一機制將採取什麼形式。

另外，泰柬軍事指揮官29日上午7時舉行非正式會議。東協輪值主席國8月4日召開駐外武官會議。

泰國 衝突 柬埔寨

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