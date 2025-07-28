快訊

德國火車出軌釀3死多人重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

持續豪大雨！雲林縣水林鄉緊急停班停課

戰場秘密客！德國研發「間諜蟑螂」協助作戰

泰柬今在吉隆坡舉行和談 北京將派代表參加

聯合報／ 大陸中心／即時報導
泰國和柬埔寨邊境軍事衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被迫疏散至安全區域。圖為7月26日柬埔寨奧多棉吉省一處邊境撤離人員安置場所景象。（新華社）
泰國和柬埔寨邊境軍事衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被迫疏散至安全區域。圖為7月26日柬埔寨奧多棉吉省一處邊境撤離人員安置場所景象。（新華社）

柬埔寨中文媒體《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪瑪內透露，他將於28日在馬來西亞吉隆坡與泰國代理總理普譚舉行和談。此次和談由馬來西亞主辦、美國協辦，並有中國派代表參與。

大陸外交部則表示，中方將秉持公道公允立場，為推動停火止戰發揮建設性作用。

洪瑪內27日晚間在社交媒體發文表示，此次柬泰邊境衝突停火和談，旨在落實兩國領導人前一日就「立即停火」所達成的初步共識。該共識是在美國總統川普提出的倡議基礎上形成的。

「我感謝馬來西亞首相安華提出倡議，促成此次會議的召開。」洪瑪內表示。

大陸外交部27日深夜也以發言人名義就柬泰邊境衝突發布新聞稿稱，柬埔寨和泰國是搬不走的鄰居，也都是中國的友好鄰邦。堅持睦鄰互信、妥善管控分歧，符合柬泰雙方根本和長遠利益，有利於地區和平與穩定。

新聞稿表示，中方對衝突造成柬、泰兩國民眾傷亡深感痛心，並表示誠摯慰問。希望雙方從兩國人民的共同利益出發，秉持以和為貴、與鄰為善的精神，保持冷靜克制，盡快停火止戰，通過對話協商和平解決分歧，早日恢復邊境地區和平穩定。

大陸外交部並表示，柬、泰都是東協重要成員。連日來，東協方面積極推動柬泰停火，中方對此表示讚賞，歡迎一切有利於緩局降溫的努力。中方將秉持公道公允立場，繼續同柬、泰保持密切溝通，積極勸和促談，為推動停火止戰發揮建設性作用。

泰國 衝突 柬埔寨

延伸閱讀

川普施壓停火 泰柬今在大馬會談

川普介入泰柬衝突促停火 貿易談判成斡旋關鍵

泰柬衝突第3天戰火外溢 17萬人逃難 10發砲彈落入寮國

川普是「和平使者」？泰柬衝突喊卡：不停火就課36％

相關新聞

川普以高關稅要求泰柬停火 雙方代表今在大馬會談

泰國與柬埔寨廿四日爆發邊境衝突，美國總統川普以高關稅要求雙方停火。泰國政府廿七日晚間聲明，泰柬雙方預定廿八日在東協（ＡＳ...

泰柬今在吉隆坡舉行和談 北京將派代表參加

據柬埔寨中文媒體《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪瑪內透露，他將於28日在馬來西亞吉隆坡與泰國代理總理普譚舉行和談。此次和談...

同意由大馬調解衝突！馬來西亞外長曝泰國、柬埔寨總理預計明天抵達

馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）今天表示，泰國與柬埔寨已經同意，由大馬擔任泰柬邊境衝突的調解國

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

美國總統川普26日表示已與柬埔寨總理洪馬內及泰國代理總理普譚通話，要求雙方達成停火，他也強調如果泰柬不收手，就沒有任何貿...

威脅不停戰將面臨高關稅 川普：泰柬同意停火

泰國與柬埔寨爆發激烈衝突，引發川普總統關注，他同樣用關稅這招化解。在與兩國領導人通話後川普表示，泰柬同意會談以迅速達成停...

泰柬衝突第3天戰火外溢 17萬人逃難 10發砲彈落入寮國

泰國公共電視台（TPBS）26日報導，當天凌晨約5時十分，柬埔寨向泰國達叻省的泰軍開火，泰方反擊，雙方開始交火，泰柬邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。