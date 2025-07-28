川普以高關稅要求泰柬停火 雙方代表今在大馬會談

泰國與柬埔寨廿四日爆發邊境衝突，美國總統川普以高關稅要求雙方停火。泰國政府廿七日晚間聲明，泰柬雙方預定廿八日在東協（ＡＳＥＡＮ）輪值主席國馬來西亞會面，自當天下午三時（與台灣無時差）展開會談。

截至廿七日，自二○一一年以來最嚴重的泰柬衝突進入第四天，兩國死者共已至少卅四人，另有廿多萬人流離失所。

兩軍廿七日仍在邊境持續交火，波及泰國的素輦省及烏汶省、柬埔寨的奧多棉吉省及普里維希省，皆可聽見槍砲聲。泰國陸軍副發言人同日強調，談判是政府層面的事，戰場上的軍隊在停火尚未明確前仍需繼續執行戰術行動。另據泰國國家電視台當天報導，泰國空軍出動兩架美製Ｆ—16和兩架瑞典製的「獅鷲」戰機，打擊柬埔寨的軍事目標。

大馬外長穆罕默德哈山廿七日對大馬官媒馬新社證實，柬埔寨總理洪馬內及泰國代理總理普譚可望廿八日下午抵大馬商討化解兩國衝突的方案。穆罕默德哈山說，「我有機會與泰柬的外長討論，他們都同意其他國家不應介入此事。（但）他們完全信任馬來西亞，並要求我擔任調人」。

川普廿六日在自創社群媒體真實社群連發三篇文，指稱自己接連與洪馬內及普譚通話，要求他們盡快停火，並暗示若這場衝突繼續下去，他會自八月一日起對泰柬都徵高關稅。

川普寫道，「我們（美國）正好與（泰柬）兩國就貿易進行交易，但要是他們還在交戰，那我們就不想與任一方達成任何交易；我已跟他們這麼說了！」

川普也寫道，與普譚進行良好的對話，在與泰柬雙方（領袖）交談後，停火、和平及繁榮似乎水到渠成，「我們很快就會看到（成果）！」

川普還寫道，泰柬均希望立即實現停火與和平，也期望重返與美國的（關稅）談判桌，然而除非雙方停止戰鬥，否則「我們認為並不適合（談判關稅）」，「他們已同意立即會面並迅速制定一項停火協議，最終實現和平！」「當一切塵埃落定，和平握在手中，我期待和他們達成貿易協議」。

川普並在發文中自豪地說，「我正試圖讓一個複雜情勢簡單化，這場戰爭造成許多人喪命，也令我想起（五月）巴基斯坦和印度的衝突，此一衝突也被成功遏止」。

川普發文後不久，泰國外交部就在社媒Ｘ寫道，泰方原則上同意停火；洪馬內也說，柬方願討論停火協議，並樂見川普出手調停。

川普對等關稅寬限期預定八月一日到期，各國持續與美國進行關稅談判，希望降低對國內經濟帶來的衝擊。若泰柬未能在八月一日前與美方達成貿易協議，兩國輸美商品皆會面臨最高百分之卅六的關稅。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）專家波林認為，若川普真能有助加快泰柬停火談判進程，這會很正面。但他也提醒，無論泰柬甚至他們的人民，都不會接受利用貿易強迫達成停火的手段，且就算停火，只要其中一方或雙方在八月一日前未能與美方達成貿易協議，那他們很可能視之為美國食言而肥。