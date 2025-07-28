川普施壓停火 泰柬今在大馬會談

美國總統川普再以關稅為武器，威脅若泰國與柬埔寨不停火，就不會與兩國達成貿易協議，並宣布兩國同意商討停火事宜。泰國與柬埔寨27日仍在爭議邊境地區相互砲轟，但雙方同意28日在馬來西亞會談。

泰國政府27日晚間宣布，泰國代理總理普譚將率領談判團隊，參加在大馬舉行的調停會談，定於當地時間28日下午3點進行。大馬當局通知泰國，柬埔寨總理洪馬內也將出席。

川普表示，已於26日與泰柬兩國領袖通話，強調雙方若不停止敵對行動，華府不會與這兩國達成貿易協議。川普說，兩國領袖同意迅速研議停火。但當地媒體指出，泰緬邊界27日仍有多處發生猛烈砲擊。

洪馬內說，樂見川普致電終結爭端，柬國外長將與美國國務卿盧比歐會談，以便與泰國協調。泰方表示，原則上同意休兵，但需要會談，以及柬方誠心停火的證明。

泰柬邊境緊張已持續好幾個月，24日演變為武裝衝突，是兩國13年來最嚴重的紛爭，並為連續第四天爆發衝突，已造成30多人喪生、逾15萬人流離失所。泰國軍方27日指控柬軍對包括民宅的數個地區開火；高棉時報則說，泰國到夜晚為止持續攻擊柬國好幾個地區。