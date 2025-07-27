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這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

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這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國皇家陸軍26日在邊境的四色菊府搭乘軍用卡車。法新社
泰國皇家陸軍26日在邊境的四色菊府搭乘軍用卡車。法新社

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美國總統川普26日表示已與柬埔寨總理洪馬內及泰國代理總理普譚通話，要求雙方達成停火，他也強調如果泰柬不收手，就沒有任何貿易協議可談。英國BBC報導，雖然泰柬兩國都感謝川普為促成他們停火所付出的努力，但兩國邊境仍徹夜砲擊。

BBC指出，柬埔寨接受川普的停火要求，泰國則強調兩國需要對話。但他們都沒有改變立場。

柬埔寨已提議停火。該國軍事實力比泰國弱，在泰國的轟炸和空襲中損失領土和裝備。

柬埔寨總理洪馬內在和川普通話後表示，「我向川普表明，柬埔寨同意泰柬兩軍立即無條件停火的提議」，並補充說川普的調解「將確實有助於保護許多官兵和平民的生命」。

另一方面，泰國外交部聲明表示，代理總理普譚「感謝美國總統川普的關心，並表示泰國原則上同意停火。然而，泰國希望看到柬埔寨方真誠的意願」。

自泰柬兩國24日爆發衝突以來，已有33名官兵和平民喪生，兩國成千上萬民眾流離失所。

泰國 衝突 川普 總理 美國 柬埔寨 外交部

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