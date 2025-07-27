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川普深夜出手調停 泰柬第4天清晨仍傳激烈交火

中央社／ 柬埔寨桑隆鎮27日綜合外電報導

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儘管美國總統川普深夜介入調停，泰國柬埔寨也表示準備好展開停火談判，雙方今天仍連續第4天爆發衝突

法新社報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天表示，柬方願意討論停火協議，以停止與泰國的邊境衝突，還說他樂見川普出手調停這場衝突。

洪馬內說，柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）將與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會談，以協調與泰國的行動，同時警告曼谷當局切勿違反任何協議。

稍早在與川普通話後，泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）表示，他原則上同意進入停火階段，並「盡快」啟動對話。

這場衝突已造成至少33人死亡、超過20萬人流離失所。

儘管柬泰停火出現一線曙光，法新社記者與柬埔寨國防部均證實，雙方今天仍連續第4天互相砲擊。

人在柬埔寨桑隆鎮（Samraong）的法新社記者說，從清晨開始就聽見頻繁的砲擊聲；桑隆鎮距離邊境衝突區約20公里。

柬埔寨國防部發言人則在聲明中說，雙方約於清晨4時50分在兩座有爭議的寺廟附近爆發衝突。

泰軍副發言人瑞查（Ritcha Suksuwanon）則表示，柬方於清晨4時左右率先發射砲彈，雙方在爭奪戰略要地時發生激烈交火。

泰國 衝突 柬埔寨

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