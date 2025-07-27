泰柬衝突第4天！川普嗆若不停火「關稅協議免談」
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路透報導，美國總統川普26日表示已與柬埔寨總理洪馬內及泰國代理總理普譚通話，要求雙方達成停火，他也強調如果泰柬不收手，就沒有任何貿易協議可談。
川普強調，美國正與柬埔寨及泰國進行貿易談判，但不會與任何正在交戰的國家簽署協議。川普說：「我已明確告訴他們，如果還在打仗，就沒有任何協議可談。」
川普稱，「雙方都尋求立即停火與和平」，但他並未詳述泰柬同意進行停火談判的任何具體細節。普譚透露，已請求川普「轉達給柬埔寨，泰國希望盡快召開雙邊對話，以提出停火的具體措施與程序，並最終和平解決這場衝突」。
泰國與柬埔寨自23日爆發邊境衝突至今邁入第四日，是兩國13年來最嚴重衝突，迄今造成30多人喪生、逾13萬人流離失所。
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞事務專家波林（Gregory Poling）表示，若川普能協助加快停火談判進程，將是一件正面的事。
但是波林也示警：「無論柬埔寨或泰國，甚至其人民，都不會接受以貿易作為達成停火的威脅手段。而且，即便雙方達成停火，只要其中一方或雙方在8月1日前未能獲得貿易協議，他們很可能會將此視為美國的背叛。」
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