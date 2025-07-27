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泰國：原則上同意與柬埔寨停火 盼儘快展開雙邊對話

中央社／ 英國登拜里26日綜合外電報導
泰國代理總理普譚。圖／歐新社
泰國代理總理普譚。圖／歐新社

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泰國當局今天宣布，原則上同意與柬埔寨停火，並啟動「雙邊對話」，以終結持續數日的激烈衝突。這場戰鬥已造成至少33人喪生。

法新社報導，在此之前，美國總統川普表示，他已先後與柬泰兩國領導人通話，雙方同意舉行會談並「迅速達成」停火協議。泰國外交部隨即發布上述聲明。

外交部證實，川普已與泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）通話，要求雙方停火，並在社群媒體X發布聲明稱，「泰國原則上同意停火」。

聲明指出，「然而，泰國希望看到柬埔寨方面展現誠意。」

外交部表示，普譚請求川普「向柬埔寨方面轉達，泰國希望儘快舉行雙邊對話，以制定停火措施和程序，最終和平化解衝突」。

泰柬兩國的邊境衝突已進入第3天，戰鬥導致逾15萬人流離失所。

泰國 衝突 柬埔寨

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