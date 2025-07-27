川普：泰柬已同意迅速停火 美期待與雙方完成貿易協議

泰國與柬埔寨爆發激烈衝突之際，美國總統川普今天接連與兩國領導人通話後表示，雙方已同意立即會面並迅速達成停火。川普還說，兩國也希望重返與美國的貿易談判桌，他期待和雙方達成貿易協議。

外電報導，泰柬歷時已久的邊界爭端24日升級為激烈交火，雙方動用戰機、火砲、戰車與地面部隊；雙方多年來最血腥的戰鬥已造成至少33人死亡，另有多人受傷。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布多則貼文表示，他先後與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）、泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）通話，要求雙方停火。

他還說，美國碰巧正在和泰、柬兩國進行貿易磋商，但若兩國持續交火，美國就不願和任何一方達成協議。

川普在最新一則發文中寫道，泰、柬雙方都希望立即實現停火與和平，也期盼重回與美國的貿易談判桌。美國認為，在雙方衝突停止之前，這並不合適。

目前人在蘇格蘭訪問的川普來回與泰、柬領導人通話後表示，雙方已同意立即會面並迅速達成停火，最終實現和平。

他也說：「期待與雙方完成我們的貿易協議！」

美國對等關稅暫緩期將於8月1日屆滿，各國持續與美談判，盼降低關稅衝擊。川普先前分別在發給泰國、柬埔寨的關稅信函中寫道，預計8月1日起，將對兩國輸美商品課徵36%關稅。