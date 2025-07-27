川普籲泰柬停火 否則不會與任何一方達成貿易協議
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泰國與柬埔寨的衝突進入第3天。美國總統川普今天表示，他先後與柬埔寨總理洪馬內和泰國代理總理通話，要求停火。他還說，美國正與雙方進行貿易磋商，若雙方持續交火，就不願與任何一方達成協議。
外電報導，泰柬歷時已久的邊界爭端24日升級為激烈交火，雙方動用戰機、火砲、戰車與地面部隊。這場雙方多年來最血腥的戰鬥已造成至少33人死亡，另有多人受傷。
目前在蘇格蘭訪問的川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他與柬國總理洪馬內（Hun Manet）通話討論有關結束與泰國「戰爭」的議題，隨後也和泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）通話，同樣要求停火，以終結「這場戰爭」。
川普表示，美國碰巧正和泰、柬兩國進行貿易磋商，但若兩國持續交火，美國就不願和任何一方達成協議。
他與泰國代理總理通話後，再度發文稱，兩人進行了一場「良好對話」，泰國和柬埔寨同樣希望立即實現停火與和平。他接著將這項訊息傳達給柬方。
川普表示，自己「正努力簡化這個複雜局勢」，這場衝突已造成許多人傷亡，令他聯想到先前巴基斯坦和印度之間的衝突。
川普先前稱，經美國居中調解後，印巴同意全面停火。
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