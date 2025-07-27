泰柬衝突第3天 戰火外溢寮國

泰國公共電視台（ＴＰＢＳ）廿六日報導，當天凌晨約五時十分（台灣時間上午六時十分），柬埔寨向泰國達叻省的泰軍開火，泰方反擊，雙方開始交火，泰柬邊境衝突進入第三天。

柬埔寨國防部發言人廿六日說，三天已造成十三人喪生（五名軍人、八名平民）、七十一人（廿一名軍人、五十名平民）受傷。美聯社和路透廿六日報導，泰國說三天已導致廿人喪生（七名軍人、十三名平民）、五十九人受傷（廿九名軍人、卅名平民）。死者總數已超過二○○八至二○一一年間，泰柬上一輪重大交火的廿八人死亡。

柬埔寨聲稱，泰軍廿六日凌晨向毗鄰達叻省的柬埔寨菩薩省發射五發重砲。同日午後不久，法新社記者也在距邊境廿公里的柬埔寨桑隆鎮聽見砲聲。泰國國防部則說，柬軍在達叻省三處入侵，海、陸軍已聯手擊退。

聯合國安理會廿五日為這波泰柬衝突，在紐約召開閉門緊急會議，兩國都派員。柬埔寨駐聯合國大使喬恰當天會後說，「柬埔寨要求無條件立即停火，我們也呼籲和平解決爭端」。泰國外交部發言人尼孔德在會前也對法新社說，廿五日下午戰鬥已開始趨緩，還說泰方對談判持開放態度，「我們準備好」進行泰柬雙邊或由東協（ＡＳＥＡＮ）輪值主席國馬來西亞斡旋的談判。

前述安理會會後未發聲明。一位安理會成員國外交人員說，十五個成員國一致要求雙方降溫、展現克制並以和平方式解決爭端，並盼東協幫助化解爭端。

這波衝突已使泰國逾十三點八萬人撤離邊境地區，柬埔寨逾三點五萬人撤離。柬埔寨前總理洪森的長年親近盟友、泰國前總理塔信廿六日造訪撤離民眾的避難所，他表示「一切對話舉行前，（泰國）軍隊需要將行動完成」。七十六歲的塔信也說沒打算聯絡洪森，還稱洪森的行動反映其心態失常，「他應反省他的行為」。

另外，與泰柬接壤的寮國軍方廿六日指稱，寮軍廿四至廿五日在寮泰交界地區與數名非法越境的柬埔寨武裝分子激烈交火，現場三人死亡、一人受傷，事後寮軍逮捕十人並繳獲步槍四支、手榴彈數枚，正對此事展開調查。

對寮國強帕薩省軍事特種作戰部隊指稱，廿四至廿五日有十發砲彈落入寮國，泰國第二軍區聲明，經與寮國查證和協作調查，已確認前述砲彈來自柬軍。，柬埔寨國防部發言人則予以駁斥。