泰柬沖突死亡人數升至33人 柬呼籲立即停火

（德國之聲中文網）持續多年的邊界爭端爆發成激烈沖突，雙方動用了戰機、火炮、坦克與地面部隊。聯合國安理會已於周五（7月25日）召開緊急會議應對這一危機。

柬埔寨國防部表示，已有13人在戰鬥中喪生，其中包括8名平民和5名士兵，另有71人受傷。泰國方面，軍方稱周五有5名士兵陣亡，使泰方死亡人數升至20人（包括14名平民和6名軍人）。

目前兩國總死亡人數已超過2008年至2011年間沖突造成28人死亡的紀錄。

雙方互相指責對方率先開火。泰國指責柬方攻擊民用設施，包括被炮擊的醫院和被火箭擊中的加油站。柬埔寨則指控泰軍使用了國際社會廣泛禁止的「集束彈藥」。

自周五晚起，泰國在達叻府（Trat province）和尖竹汶府（Chanthaburi）的8個區實施戰時管控。

雙方交火持續，邊境平民不安避難

雙方報告稱，當地時間周六早上5點再次爆發交火。柬方指控泰國軍隊向邊境附近的菩薩省（Pursat province）發射了5枚重型炮彈。該地區與泰國達叻府接壤，位於主戰區約250公裡西南方的沿海地帶。

周六下午在靠近戰區的柬埔寨三隆市（Samraong），法新社記者聽到了炮火聲。在距離邊境僅10公裡的泰國四色菊府（Sisaket province），一名村民在防空洞中接受電話采訪時也報告聽到炮擊。

「我只希望這一切盡快結束。」村民蘇提安·皮耀贊（Sutian Phiewchan）對法新社表示。

這場沖突已迫使泰國邊境地區超過13.8萬人緊急撤離，柬埔寨方面則有超過3.5萬人被迫離家。

柬方呼籲無條件停火

聯合國安理會在閉門會議中敦促泰國與柬埔寨兩國「保持最大限度的克制」，並盡快推動和平解決方案。柬埔寨駐聯合國大使喬恰（Chhea Keo）表示：「柬埔寨呼籲立即無條件停火，並同時主張以和平方式解決爭端。」

他駁斥了曼谷方面關於柬埔寨挑釁的指控，並指出柬軍規模僅為泰國的三分之一，也不具備完整的空軍力量。

會議期間，安理會成員呼籲雙方保持最大限度克制。

泰方：停火需柬方展現誠意

泰國外交部長馬裡斯·沙炎蓬（Maris Sangiampongsa）周六回應稱，若要停火或進行談判，柬方需展現「真正結束沖突的誠意」。

「我呼籲柬埔寨停止侵犯泰國主權，並回歸雙邊對話解決問題。」馬裡斯對媒體表示。

泰國外交部發言人尼康德·巴蘭庫拉（Nikorndej Balankura）在聯合國會議前指出，曼谷願意開啟談判，馬來西亞可能協助。

目前馬來西亞正擔任東盟（東南亞國家聯盟）輪值主席國，泰國與柬埔寨皆為該組織成員。

泰國前總理他信發聲：軍方應先完成任務

泰國前總理他信·西那瓦（Thaksin Shinawatra）——至今仍是泰國頗具影響力的人物——周六前往臨時安置點探望撤離民眾。他表示：「軍方需要在進行任何對話前完成其軍事任務。」

他信還稱無意聯絡柬前總理洪森，並批評洪森：「他的行為顯示出思維紊亂。他應該反思自己的舉動。」

上月，柬前總理洪森公開了一段與泰國總理佩通坦·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra 他信之女）的通話錄音，內容涉及邊境問題，兩國關系急劇惡化。佩通坦被指未堅定維護國家立場，並批評本國軍方。隨後，她被法院勒令暫停總理職務。

邊境爭端由來

這場沖突標志著兩國長達數十年的邊界爭議再次急劇升級。泰國與柬埔寨的共同邊界長達800公裡，其中多處地段存在主權爭議。爭議焦點之一為柏威夏寺（Preah Vihear），據推測建於10至12世紀，自2008年列為聯合國教科文組織世界遺產。兩國均聲稱對該寺擁有主權。1962年，國際法院裁定該寺附近地區主權歸屬柬埔寨，但泰國官方不滿抗議。

2008年至2011年間雙方曾多次爆發沖突，造成至少28人死亡、數萬人流離失所。

2011年，兩軍多次交火、造成約20人死亡，柬埔寨再度向國際法院提出申訴；法院則於2013年重申原裁決，但泰國依然拒絕接受。

（德新社 法新社）

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