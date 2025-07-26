泰國柬埔寨衝突延燒第三國！寮國逮「10柬武裝分子」非法越界

泰國媒體26日報導，寮國當局公開占巴塞（Champasak）省軍區司令部發布的緊急文件，通報寮軍與柬埔寨武裝分子在寮國與泰國邊境的崇孟（Chong Mek，音）附近，鄰近泰國烏汶府邊界一帶爆發衝突。

泰國日報報導，該報告指出，這批外籍武裝分子24至25日間非法越界進入寮國領土，寮軍隨即展開行動控制局勢，雙方爆發激烈交火。寮軍成功完全掌控該區域後，進一步查明該武裝集團共10人，皆為柬埔寨籍，已全數逮捕，並繳獲4支槍械及多枚手榴彈。此次衝突造成3人死亡，1人受傷，目前正擴大調查中。

占巴塞省安全防衛單位負責人潘得（Singham Phondet）中校已在事件報告文件上簽署確認，並建議加強邊境巡邏措施，準備向中央政府報告，以啟動後續外交程序。

泰媒thansettakij則報導，針對寮國占巴塞省特種步兵部隊通報寮泰柬三國邊境局勢時指出，占巴塞府直轄區（Muang District）上午發生柬埔寨與泰國部隊交火，有10發砲彈落入寮國境內，但尚不清楚是哪一方發射。泰軍隨後發布聲明澄清，10發砲彈落入寮國「翡翠三角」地區，並指出有不實訊息試圖將責任推給泰國。

報導指出，泰寮兩國聯合調查結果明確證實，這些砲彈並非來自泰方，而是來自柬方。泰軍發言人溫泰（Winthai Suvaree）少將表示，有信心泰軍能有效管控武器使用，並嚴格遵守國際規範。

溫泰少將說明，泰軍恪守三大軍事原則，分別是不擴大戰鬥範圍超出軍事目標、不波及民用地區、且不侵犯鄰國領土。他指出，柬方曾多次以火力攻擊非軍事目標，甚至對文化遺址開火，意圖嫁禍泰方，混淆國際社會視聽。此次發射的砲彈落入寮國境內，且位置明顯遠離交火區，已無法再以「誤射」作為藉口。

溫泰少將表示，泰方已與寮方密切協調，誠摯表達遺憾之意，同時重申將致力維護兩國良好關係。他強調，兩國是鄰邦，不應成為不良勢力操弄資訊戰的犧牲品。