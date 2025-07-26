泰柬衝突邁入第3天累計至少33死 柬埔寨籲停火

泰國與柬埔寨的衝突今天進入第3天，雙方多年來最血腥的戰鬥已造成至少33人死亡，柬埔寨在聯合國安全理事會召開緊急會議後呼籲「立即停火」。

法新社報導，柬埔寨國防部表示，目前已確認戰鬥中有13人喪生，包括8名平民和5名士兵，另有71人受傷。

泰國方面，軍方表示，昨天有5名士兵喪生，死亡人數增至20人，包括14名平民和6名軍人。

兩國上一次在2008年至2011年爆發衝突，當時有28人喪生，而目前在衝突中死亡的人數已比當時多。

泰柬長久以來的邊界爭議已演變為激烈衝突，雙方動用戰機、火砲、戰車與地面部隊，促使聯合國安理會於本月25日就這場危機召開緊急會議。

在紐約的安理會閉門會議結束後，柬埔寨駐聯合國大使喬恰（Chhea Keo）說，柬埔寨希望停火。

喬恰告訴記者：「柬埔寨要求立即無條件停火，我們也呼籲和平解決爭端。」

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）警告，如果局勢升級，「可能會發展成戰爭」。