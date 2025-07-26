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泰國海軍加入對柬邊境衝突 關閉海陸過境點、部署艦艇支援火力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國海軍陸戰隊員參加在春武里府色桃邑軍事基地舉行的金色眼鏡蛇2025聯合軍演兩棲攻擊演習。資料照片。路透
泰國海軍陸戰隊員參加在春武里府色桃邑軍事基地舉行的金色眼鏡蛇2025聯合軍演兩棲攻擊演習。資料照片。路透

泰國柬埔寨的邊境衝突26日邁入第三天，柬軍清晨在泰國達叻府發動攻擊，駐守的泰軍隨即反擊。彭博資訊報導，泰國表示，海軍已與陸軍聯手，成功擊退柬方的攻擊。

泰國國防部在聲明中指出，柬軍部隊在達叻府的3個地點發動入侵，泰國海軍陸戰隊隨即展開反擊，將侵入的柬軍部隊逼退。聲明強調：「泰國堅決捍衛自身主權，絕不容忍任何侵略行為。」

泰國民族報報導，尖竹汶-達叻（Chanthaburi-Trat）邊境防衛指揮部25日宣布，兩府的八個縣即日起實施戒嚴，以防範外來威脅、維護國家安全。

此外，該指揮部同時發布通告，作為加強安全措施的一環，立即關閉所有泰柬邊境的陸路與海路過境點。現行限制包括：禁止任何車輛雙向穿越邊境；禁止人員移動，包括貿易與觀光用途；暫停所有該指揮部責任區域內泰國海域的海上交通。

民族報另外引述泰國海軍安全消息人士報導，第一海軍區指揮部已派遣4艘任務艦艇支援行動，駐紮於達叻府外海的閣骨島（Koh Kood，音）。這隻特遣艦隊由高速攻擊砲艇與巡邏砲艇組成，接獲地面請求後可在1分鐘內提供火力支援。

泰國 衝突 柬埔寨

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