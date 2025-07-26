泰國海軍加入對柬邊境衝突 關閉海陸過境點、部署艦艇支援火力
泰國與柬埔寨的邊境衝突26日邁入第三天，柬軍清晨在泰國達叻府發動攻擊，駐守的泰軍隨即反擊。彭博資訊報導，泰國表示，海軍已與陸軍聯手，成功擊退柬方的攻擊。
泰國國防部在聲明中指出，柬軍部隊在達叻府的3個地點發動入侵，泰國海軍陸戰隊隨即展開反擊，將侵入的柬軍部隊逼退。聲明強調：「泰國堅決捍衛自身主權，絕不容忍任何侵略行為。」
泰國民族報報導，尖竹汶-達叻（Chanthaburi-Trat）邊境防衛指揮部25日宣布，兩府的八個縣即日起實施戒嚴，以防範外來威脅、維護國家安全。
此外，該指揮部同時發布通告，作為加強安全措施的一環，立即關閉所有泰柬邊境的陸路與海路過境點。現行限制包括：禁止任何車輛雙向穿越邊境；禁止人員移動，包括貿易與觀光用途；暫停所有該指揮部責任區域內泰國海域的海上交通。
民族報另外引述泰國海軍安全消息人士報導，第一海軍區指揮部已派遣4艘任務艦艇支援行動，駐紮於達叻府外海的閣骨島（Koh Kood，音）。這隻特遣艦隊由高速攻擊砲艇與巡邏砲艇組成，接獲地面請求後可在1分鐘內提供火力支援。
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