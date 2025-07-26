泰柬衝突第三天清晨再傳交火 兩國死亡人數增至32人

泰國與柬埔寨的邊境衝突26日已持續第三天，泰媒稱泰軍前一天傍晚成功奪回普瑪夸（Phu Makua，音），但其後仍遭柬軍以遠程武器攻擊，並引述最新消息指出，柬軍26日清晨5時10分在泰國達叻府春拉（Chumrak）村一帶開火攻擊泰軍，該地駐軍隨即進行反擊，雙方爆發激烈交火。美聯社報導，衝突至今兩國死亡人數已達32人。

泰國民意報（Matichon）報導，臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」隨後也發布快訊指出，柬軍清晨5時20分率先發起攻擊後，泰柬兩國軍隊已在達叻府春拉村地區發生衝突。

報導指出，兩軍士兵隨後交火導致當地春拉村與鄰近地區的民眾驚慌不已。有居民表示，當時可以清楚聽到爆炸聲，抬頭望向普考班塔（Bunthat，音）方向時，還能見到山區傳來間歇閃爍的火光。部分尚未撤離的民眾指出，每當發生爆炸與槍響時，地面都會明顯震動，令人不寒而慄。

當地一間寺廟的僧侶薩卡達（Sakda Suntharo）在臉書上發文表示，交戰從凌晨5點就開始了，「砲聲連連，看到光球在山區天空閃爍，我們正在逃跑，但士兵卻迎面奔向戰場，他們真的在保衛泰國人民，我由衷敬佩他們。」該貼文目前已有13萬人點讚與加油，超過9000則留言，為法師與泰軍加油打氣。

美聯社報導，這場衝突已造成泰國方面至少19人死亡，其中6人是士兵13人是平民，另有29名士兵和30名平民受傷。柬埔寨26日回報新增12人死亡，使死亡人數增至13人。

泰國衛生部25日表示，四個邊境省份已有超過58000人從村莊逃往臨時避難所；柬埔寨當局表示，超過23000人從邊境附近地區撤離。

聯合國安理會25日晚間在紐約舉行閉門緊急會議。針對泰國指控柬埔寨先開火，柬駐聯合國大使喬恰表示，「一個沒有空軍的小國怎會攻擊軍隊規模三倍大的國家，我們不會這麼做」。他表示，柬埔寨「要求立即無條件停火，也呼籲和平解決爭端」。