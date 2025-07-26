泰柬衝突第3天！柬提和平解決 指控泰國停火態度反覆 全因泰軍不受控

泰國與柬埔寨的邊境衝突25日升級為激烈交火，雙方分別出動戰機、砲兵、戰車及地面部隊，促使聯合國安理會召開緊急會議。柬埔寨駐聯合國大使喬恰（Chhea Keo）表示，柬國希望與泰國「立即停火」，曼谷方面則表態願意展開對話。

法新社報導，喬恰在一場柬泰雙方均有出席的安理會閉門會議後表示：「柬埔寨要求立即停火，沒有條件，我們也呼籲以和平方式解決爭端。」

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）則在會前受訪時表示，戰事當天下午已開始趨緩，並指出曼谷方面願意展開談判，可能由馬來西亞協助促成。他說：「我們已經準備好了，如果柬埔寨願意透過外交途徑來解決此事，無論是雙邊談判，或是透過馬來西亞，我們都樂意配合，但目前我們尚未收到任何回應。」

法新社指出，泰柬互控對方先開火。泰方並指控柬方攻擊平民設施，包括一間醫院遭砲擊，和一間加油站被火箭擊中。不過，在聯合國會議上，喬恰質疑泰國聲稱國土較小、軍事實力較弱的柬方主動發起攻擊的說法。他表示，安理會「呼籲雙方保持最大克制，並訴諸外交途徑解決爭端，這也是我們的立場。」

與會的其他安理會代表均未對媒體發表談話。

柬中時報25日引述柬國總理洪馬內說法報導，指稱泰國代總理普譚曾向東協輪值主席、馬來西亞總理安華承諾，於24日午夜實現停火，但僅隔過一個多小時便反悔，向安華改口稱「需再行考慮」，隔天又對外宣稱柬埔寨缺乏停火意願。

洪馬內發布聲明表示，安華24日晚間致電對柬泰邊境武裝衝突表達關切，並建議雙方立即實現停火，為後續對話與和平解決爭端創造條件。洪馬內說：「我已明確告知安華總理，柬埔寨完全同意其停火建議，因為柬方並非挑釁者。」

洪馬內透露，安華隨後與普譚溝通，泰方當時同意在25日0時實現停火，但泰方一個多小時又通知安華，改變立場，不再同意於原定時間停火，稱「需要再行考慮。」

洪馬內表示，安華已清楚了解該變動情況，並強調事實表明，當前能否推動停火、緩和衝突的關鍵不在柬方，而取決於泰方是否具備真正和誠意的停火意願。另有消息人士向柬中時報指稱，普譚目前已難以有效指揮泰軍，在決策過程中受限嚴重，這才導致言行反覆。