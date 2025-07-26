泰柬連兩日交火 柬埔寨呼籲即刻停火 泰國提一前提

在連續兩天與泰國交火造成傷亡後，柬埔寨駐聯合國大使今天表示柬方要求「立即停火」；曼谷方面也表示願意展開談判。

法新社報導，泰柬歷時已久的邊界爭端24日升級為激烈交火，雙方動用戰機、火砲、戰車與地面部隊，促使聯合國安理會今天為這場危機舉行緊急會議。

柬埔寨駐聯合國大使喬恰（Chhea Keo）在柬、泰雙方都有參與的安理會閉門會議後說：「柬埔寨要求無條件立即停火，同時我們也呼籲以和平方式解決爭端。」

泰國衛生部表示，已有超過13萬8000人從邊境地區撤離，並通報15人死亡（其中14人為平民、1人為士兵），另有46人受傷，當中含15名軍人。

泰國軍方表示，當地時間25凌晨4時雙方在3個區域再度交火，柬方動用重型武器、野戰火砲及BM-21多管火箭系統，泰軍則予以「適當火力回應」。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）告訴法新社，戰鬥在當地時間25日下午已有趨緩跡象，還說曼谷方面對談判持開放態度，並可能由馬來西亞協助斡旋。

他說：「如果柬埔寨願意透過外交管道、雙邊對談，甚至透過馬來西亞協助解決問題，我們這邊已準備好。不過目前尚未收到柬方回應。」尼孔德這番話是在安理會緊急會議舉行前接受法新社採訪時所說。

馬來西亞目前擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，泰國與柬埔寨都是東協成員。