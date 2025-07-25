泰柬衝突 CNN：美國長期盟友較勁中國支持武裝勢力

泰國、柬埔寨邊境爆發致命衝突，美國媒體分析報導，交鋒兩方的其中一邊跟美國擁有長期盟邦關係且軍力較強，另一方雖然軍力較弱，但與中國關係緊密。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，自從殖民強權法國於100多年前劃定邊界以來，曼谷和金邊當局就因領土爭端，時而陷入戰鬥迄今。

自從泰柬兩國昨天爆發戰鬥以來，據報已經造成十多人喪生、逾10萬平民撤離家園。

CNN從歷史和軍力層面，對衝突雙方進行比較如下：

●各種數字泰國都占上風

不論從官兵總數或軍備武器而言，泰國都讓其東鄰柬埔寨相形見絀。

泰國各軍種共有36萬1000名現役軍人，是柬埔寨兵力的3倍，泰軍官兵們配備的各式武器也令柬國士兵難望其項背。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的「2025年全球軍事平衡」（Military Balance 2025）報告寫道：「泰國擁有一支規模龐大且資金充裕的軍隊，不論就裝備或訓練上而言，其空軍在東南亞都數一數二。」

與此同時，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）針對區域內27個國家的軍力進行排名，泰國、柬埔寨分居第14、23名。

兩國兵力如此懸殊可能不令人意外，畢竟泰國人口數是柬埔寨4倍，國內生產毛額（GDP）更是對方10多倍。而且有別於柬埔寨、寮國、越南，泰國既沒受到20世紀下半葉肆虐中南半島的戰爭蹂躪，在那之前也沒有經歷歐洲殖民。

整體而言，羅伊國際政策研究院根據軍事、經濟、外交、文化力等指標進行評比的「亞洲實力指數」（Asia Power Index）顯示，泰國排名第10，雖落後於印尼，但領先馬來西亞和越南等國。

羅伊國際政策研究院將柬埔寨列入亞洲小國之列，與孟加拉、斯里蘭卡和寮國相當。

●泰國與美國關係堅實且具全球性視野

對泰國政壇而言，軍方舉足輕重。泰國曾被立場保守的建制派勢力主宰多年，其成員包括軍方、國王和具影響力的菁英分子。

根據美國中央情報局世界概況（CIA WorldFactbook），自從1932年以來，泰國的軍事將領已在20次政變之中奪權，這些政變通常導致民主政府遭到推翻，軍方更以君主制的終極捍衛者自居。

據美國國務院，泰國自從1954年與美國簽訂又稱「馬尼拉公約」（Manila Pact）的「東南亞集體防禦條約」（Southeast Asia Collective Defense Treaty）以來，就一直是美國的條約盟友。

在越戰期間，美國空軍B-52轟炸機曾部署於泰國若干空軍基地，數以萬計泰國軍人也跟美國支持的南越部隊並肩作戰對抗共產北越。

華府一直延續與曼谷的堅實關係，將泰國歸類為主要非北大西洋公約組織（NATO）盟國，使其數十年來擁有管道能獲得美國支持其武器計畫。

始於1982年的年度金色眼鏡蛇演習（Cobra Gold）由泰國和美軍印太司令部（U.S. Indo-PacificCommand）共同舉行，最初是泰國與美國的聯合軍演，之後又有其他幾十國加入。

美國國務院指出，除了金色眼鏡蛇演習，泰國和美國軍隊也曾進行超過60次聯合演習。

●柬埔寨獲中國支持

根據IISS，柬埔寨共產主義政府軍合併兩支非共產抵抗軍之後，柬埔寨王家軍隊（Royal CambodianArmed Forces）於1993年成軍，比泰軍相對資淺。

IISS指出：「中國和越南是柬埔寨國防最重要的國際聯繫。雖然軍備上有仰賴俄羅斯的傳統，但中國已經成為主要供應方。」

北京當局甚至已在柬埔寨打造一座海軍基地。國際分析家指稱，位於暹羅灣（Gulf of Thailand）的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）將可停泊中國的航艦。

柬埔寨和中國今年5月進行第7次「金龍」聯合演習，據稱規模創下歷來之最，並進行實彈演練。

中共解放軍英文網站今年2月的一份報告指出，雙方關係可望「邁入新階，實現新的發展」。這些正是柬軍所需要的支持。

●後續進展如何

美國軍事分析家舒斯特（Carl Schuster）表示，儘管泰國在軍事的數量和品質方面都擁有優勢，至少有一件事對柬埔寨有利：爭議邊界沿線的實際土地。

他告訴CNN：「地勢有利於從柬埔寨領土進入到爭議區域。」

舒斯特還說，據悉柬軍在爭議區安置地雷和詭雷，可以預期泰國會仰賴長程武器。