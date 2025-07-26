泰柬邊境衝突第2天！泰外交部1天2轉彎：同意大馬停火提案

泰國與柬埔寨間的最新邊境衝突廿四日爆發，廿五日仍未歇，當天凌晨在兩國邊境的泰國烏汶省春坡及Phu Makhuea、素輦省帕農冬拉和大塔牟神廟附近的多個地區均傳出衝突，當地砲聲隆隆。泰國表示，已從衝突地區撤離逾十三萬名居民。

柬埔寨強人、前總理洪森之子洪馬內在社群媒體臉書寫道，泰柬目前這場武裝衝突若想要解決，關鍵在於泰方是否真正願意接受停火。

柬埔寨外交部廿五日召見包括美國和中國大陸等多國駐柬外交使節及武官，通報柬泰邊境情勢發展，並重申柬埔寨在和平解決邊界爭端上的堅定立場。

洪馬內廿五日表示，支持東協（ＡＳＥＡＮ）輪值主席國馬來西亞提議的泰柬停火方案。泰方當天一度表達支持，但之後又撤回。

泰國外交部發言人尼孔德原本說，若柬埔寨想透過外交管道，雙向或甚至透過馬來西亞解決此事，「我們都準備好了」。但他一個多小時後就改口稱，「我不認為我們需要第三國的調解」，即目前仍傾向泰柬雙方直接對話解決。泰國外交部廿五日晚間再改口稱，原則上同意馬來西亞對泰柬停火的提案，將予以考慮。

泰軍指稱，由於柬軍動用重型火砲和俄製ＢＭ–２１多管火箭系統，泰軍則已根據戰術情勢，以與柬軍火力「相當的支援火力」還擊。

根據泰國衛生部，泰方傷亡人數持續攀升，已造成十四名平民及一名軍人喪生（廿四日共十二人），以及卅一名平民與十五名軍人受傷（廿四日共卅一人）。柬埔寨中央政府雖尚未公布傷亡人數，但一位柬埔寨奧多棉吉省高官對美聯社說，廿四日一枚泰國火箭擊中該省一座佛塔，造成正躲在該佛塔的一名男子喪生，該省另有五人受傷。

柬埔寨也指控泰國空襲被聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）列入世界遺產的普里維希神廟附近。柬埔寨國防部發言人蘇潔達廿五日並指控泰軍同日動用集束彈藥，強調這種彈藥違反國際法，構成戰爭罪。

隨著衝突加劇，兩國邊境的許多居民已被迫逃離，其中約六百人躲在素輦一所大學的體育館內，只能坐在蓆子和毯子上，並排隊領取食物及飲水，當地距泰柬邊界約八十公里。

泰國代理總理普譚廿五日提醒，儘管目前仍限於衝突，但若情勢升溫，恐演變為戰爭。對泰柬廿四日爆發近十三年來最嚴重的衝突，美國國務院發言人皮戈特同日在新聞簡報會說，美國呼籲泰柬立即停止戰鬥、保護平民及和平解決衝突。

英國及日本等多國紛紛發布旅遊警示，建議其國人非必要請避免前往泰柬部分地區。外交消息人士對法新社說，聯合國安理會廿五日將就這場邊界衝突召開閉門的緊急會議。