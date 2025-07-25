快訊

吳怡霈遭前經紀人「侵吞400萬」 犯罪手法曝光

「館長」陳之漢凱道致詞遭撒冥紙 警查出身分是網紅「吃屎哥」

柬埔寨總理願接受大馬提議停火 稱關鍵在泰國意願

中央社／ 金邊25日綜合外電報導
柬埔寨總理洪馬內。圖／美聯社資料照
柬埔寨總理洪馬內。圖／美聯社資料照

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他支持馬來西亞首相安華所提議讓柬埔寨與泰國停火的方案。泰國今天一度支持這項方案，其後又收回。

路透社報導，泰國與柬埔寨這兩個相鄰的東南亞國家目前正在進行雙方10年多來最激烈的戰鬥，身為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席的安華尋求解決這場衝突

洪馬內（Hun Manet）在臉書（Facebook）發文表示：「泰國與柬埔寨目前這場武裝衝突若要解決，關鍵在於泰國方面是否真正願意接受停火。」

泰國 衝突 總理 首相 柬埔寨 馬來西亞

延伸閱讀

柬泰致命衝突…泰國邊境地區逾13萬人撤離 已造成15人喪命

改口了？泰柬邊境衝突持續 泰外交部：對馬來西亞調停態度開放

泰國與柬埔寨邊境衝突：開火已造成14人死亡，區域危機發生什麼事？

泰柬邊界衝突 14年最血腥交火 洪森發文闢謠：我沒逃

相關新聞

柬埔寨總理願接受大馬提議停火 稱關鍵在泰國意願

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他支持馬來西亞首相安華所提議讓柬埔寨與泰國停火的方案。泰國今天一度支持這項方案，其後又收回

柬泰致命衝突…泰國邊境地區逾13萬人撤離 已造成15人喪命

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天警告，昨天跟柬埔寨發生的致命跨境衝突已迫使泰國逾13萬民...

改口了？泰柬邊境衝突持續 泰外交部：對馬來西亞調停態度開放

泰國外交部發言人尼孔德今天告訴法新社，泰國對於透過馬來西亞調停與柬埔寨在邊境的血腥衝突，抱持開放態度

泰柬邊境衝突延燒 多國發布旅遊警示！警告民眾避免前往

英國BBC報導，隨著泰國和柬埔寨邊境衝突延燒，多國警告自家民眾不要前往泰柬邊境附近地區。

泰柬邊境衝突 陸外長王毅：是當年西方殖民者的遺禍

對於泰國和柬埔寨爆發邊境衝突，大陸外長王毅今日在會見東協秘書長高金洪時說，這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在...

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」堅拒第3國調解

泰國代總理普譚（Phumtham Wechayachai）25日警告，泰國與柬埔寨的跨界衝突「可能演變為戰爭」。與此同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。