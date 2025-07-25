柬埔寨總理願接受大馬提議停火 稱關鍵在泰國意願
柬埔寨總理洪馬內今天表示，他支持馬來西亞首相安華所提議讓柬埔寨與泰國停火的方案。泰國今天一度支持這項方案，其後又收回。
路透社報導，泰國與柬埔寨這兩個相鄰的東南亞國家目前正在進行雙方10年多來最激烈的戰鬥，身為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席的安華尋求解決這場衝突。
洪馬內（Hun Manet）在臉書（Facebook）發文表示：「泰國與柬埔寨目前這場武裝衝突若要解決，關鍵在於泰國方面是否真正願意接受停火。」
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